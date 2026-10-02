Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 402045
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Коллекция Fitzgerald, Ella
Коллекция Fitzgerald, Ella
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В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитElla Fitzgerald - Ella: The Lost Berlin Tapes (0602507450090) ви...
Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Gone With The Wind
|2:21
|A2
|Misty
|2:45
|A3
|The Lady Is A Tramp
|3:00
|A4
|The Man I Love
|3:40
|A5
|Summertime
|2:54
|B1
|Too Darn Hot
|3:16
|B2
|Lorelei
|3:24
|B3
|Mack The Knife
|4:43
|B4
|How High The Moon
|7:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Gone With The Wind
|2:21
|A2
|Misty
|2:45
|A3
|The Lady Is A Tramp
|3:00
|A4
|The Man I Love
|3:40
|A5
|Summertime
|2:54
|B1
|Too Darn Hot
|3:16
|B2
|Lorelei
|3:24
|B3
|Mack The Knife
|4:43
|B4
|How High The Moon
|7:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка - купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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