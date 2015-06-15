Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
10,000 HZ LEGEND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98501
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
7.24E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
10,000 HZ LEGEND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Electronic Performers
|A2
|How Does It Make You Feel?
|A3
|Radio #1
|B1
|The Vagabond
|B2
|Radian
|B3
|Lucky And Unhappy
|C1
|Sex Born Poison
|C2
|People In The City
|C3
|Wonder Milky Bitch
|D1
|Don't Be Light
|D2
|Caramel Prisoner
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
7.24E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.06.2015
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
10,000 HZ LEGEND
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Electronic Performers
|A2
|How Does It Make You Feel?
|A3
|Radio #1
|B1
|The Vagabond
|B2
|Radian
|B3
|Lucky And Unhappy
|C1
|Sex Born Poison
|C2
|People In The City
|C3
|Wonder Milky Bitch
|D1
|Don't Be Light
|D2
|Caramel Prisoner
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Air, 10,000 Hz Legend (Remastered) (0724381033210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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