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Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Machine head
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401911
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Коллекция Deep Purple
filter_none Товар входит в коллекцию Deep Purple

Коллекция Deep Purple


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Machine head
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star, Maybe I'm A Leo, Pictures Of Home, Never Before, Smoke On The Water, Lazy, Space Truckin'
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка

Machine Head — шестой студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.

Отзывы о товаре Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка

15.12.2021
александр

Достоинства:
Тяжелый 180 гр. винил, ровный по плоскости, внутренний пакет с антистатической прослойкой, имеются два вкладыша - один с текстами песен, другой с кодом для скачивания, хорошая запись, европейское производство, ценовой сегмент.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Раскрывающийся альбом, где можно увидеть трек лист и множество не больших фотографий участников группы. Всем любителям этого коллектива желательно иметь в коллекции эту пластинку.
04.12.2021
Михаил

Достоинства:
Новый,вкусно пахнущий альбом легенды рока.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Звук мне понравился,плотный красивый конверт.Вкладки,масса ровная,чистая.Мне всё понравилось!И самое главное-внутренний конверт с антистатиком,что в новых винилах редкость!
14.11.2021
Игорь

Достоинства:
Цена, новый пресс.

Недостатки:
Уровень громкости записи ниже, чем у оригинала. Более того, частотный диапазон уже, особенно в верхней части. Яные следы нарушения температурного режима хранения или просто не самый лучший пресс, т.к. винил кривоват. Печать на конверте имеет оттенок в зеленый цвет. Конверт довольно пухлый и сделан сквозным, поэтому засовывать винил или листовку с текстами нужно при закрытой книжке, иначе есть вариант погнуть при сгибании (закрытии) книжки.

Комментарий:
Вобщем, если сравнивать не счем, можно брать. Если есть издания 72-79гг., то много радости не доставит.
13.11.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Сегодня сьездил - выкупил .Новым винилом «Machine Head» обзавелся . Старый запилин до дыр !!! Внутри нового на мое удивление тройная вкладка с текстом , ну и визитка с сайтом где можно скачать «Machine Head» в мр 3 официально в хорошем качестве. Звук на уровне , полиграфия шикарно - производство нидерланды .Голандский винил всегда ценился у меломанов - всегда!!!!!!

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
«Machine Head» ~ третий шедевр Deep Purple, ставший всемирным рок-эталоном В декабре 1971 года одна из самых известных в мире в то время рок-групп приступила к созданию самого настоящего шедевра, который вдохновил на подвиги подавляющее большинство современных рок-музыкантов. Альбом «Machine Head», вышедший в далеком 1972-м году, до сих пор держит свой культовый статус, в немалой степени благодаря всемирному хиту «Smoke on the Water»
12.11.2021
Вадим

Достоинства:
Хороший звук, тяжелая пластинка (180 грамм), Постер в комплекте. Внутренний конверт антистатик.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Стоит своих денег.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753635827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Machine head
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Highway Star, Maybe I'm A Leo, Pictures Of Home, Never Before, Smoke On The Water, Lazy, Space Truckin'
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Machine Head — шестой студийный альбом британской рок-группы Deep Purple.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.12.2021
александр

Достоинства:
Тяжелый 180 гр. винил, ровный по плоскости, внутренний пакет с антистатической прослойкой, имеются два вкладыша - один с текстами песен, другой с кодом для скачивания, хорошая запись, европейское производство, ценовой сегмент.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Раскрывающийся альбом, где можно увидеть трек лист и множество не больших фотографий участников группы. Всем любителям этого коллектива желательно иметь в коллекции эту пластинку.
04.12.2021
Михаил

Достоинства:
Новый,вкусно пахнущий альбом легенды рока.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Звук мне понравился,плотный красивый конверт.Вкладки,масса ровная,чистая.Мне всё понравилось!И самое главное-внутренний конверт с антистатиком,что в новых винилах редкость!
14.11.2021
Игорь

Достоинства:
Цена, новый пресс.

Недостатки:
Уровень громкости записи ниже, чем у оригинала. Более того, частотный диапазон уже, особенно в верхней части. Яные следы нарушения температурного режима хранения или просто не самый лучший пресс, т.к. винил кривоват. Печать на конверте имеет оттенок в зеленый цвет. Конверт довольно пухлый и сделан сквозным, поэтому засовывать винил или листовку с текстами нужно при закрытой книжке, иначе есть вариант погнуть при сгибании (закрытии) книжки.

Комментарий:
Вобщем, если сравнивать не счем, можно брать. Если есть издания 72-79гг., то много радости не доставит.
13.11.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Сегодня сьездил - выкупил .Новым винилом «Machine Head» обзавелся . Старый запилин до дыр !!! Внутри нового на мое удивление тройная вкладка с текстом , ну и визитка с сайтом где можно скачать «Machine Head» в мр 3 официально в хорошем качестве. Звук на уровне , полиграфия шикарно - производство нидерланды .Голандский винил всегда ценился у меломанов - всегда!!!!!!

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
«Machine Head» ~ третий шедевр Deep Purple, ставший всемирным рок-эталоном В декабре 1971 года одна из самых известных в мире в то время рок-групп приступила к созданию самого настоящего шедевра, который вдохновил на подвиги подавляющее большинство современных рок-музыкантов. Альбом «Machine Head», вышедший в далеком 1972-м году, до сих пор держит свой культовый статус, в немалой степени благодаря всемирному хиту «Smoke on the Water»
12.11.2021
Вадим

Достоинства:
Хороший звук, тяжелая пластинка (180 грамм), Постер в комплекте. Внутренний конверт антистатик.

Недостатки:
Не выявил

Комментарий:
Стоит своих денег.


Deep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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