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Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка

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Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Deep Purple
filter_none Товар входит в коллекцию Deep Purple

Коллекция Deep Purple


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка

Track List

A1Knocking At Your Back Door
A2Under The Gun
A3Nobody's Home
A4Mean Streak
B1Perfect Strangers
B2A Gypsy's Kiss
B3Wasted Sunsets
B4Hungry Daze

Отзывы о товаре Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Knocking At Your Back Door
A2Under The Gun
A3Nobody's Home
A4Mean Streak
B1Perfect Strangers
B2A Gypsy's Kiss
B3Wasted Sunsets
B4Hungry Daze
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Perfect Strangers (0600753635872) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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