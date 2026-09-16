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Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка

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Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 1
Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 2
Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 3
Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Ten Days
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 2
  • Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 3
  • Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197696855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Ten Days
Жанр
House
Трек-лист
Adore U (with Obongjayar), Ten (with Jozzy and Jim Legxacy), Fear Less (with Sampha), Just Stand There (with SOAK), Places to Be (with Anderson .Paak and CHIKA), Glow (with Duskus, Four Tet, and Skrillex), I Saw You, Where Will I Be (with Emmylou Harris), Peace U Need (with Joy Anonymous), Backseat (with The Japanese House and Scott Hardkiss)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка

Новый альбом Fred Again. "Ten Days" включает в себя коллекцию треков, вдохновленных десятью знаменательными днями из его жизни за последний год. Издание на белом виниле. Музыкант описал эти песни как размышления о «маленьких, тихих, интимных моментах», причем некоторые из них отражают очень радостные переживания, а другие представляют более сложные эмоции. Альбом включает в себя сотрудничество с различными артистами, такими как Андерсон Пак, Sampha, Skrillex, Four Tet, Эммилу Харрис и другими.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197696855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Ten Days
Жанр
House
Трек-лист
Adore U (with Obongjayar), Ten (with Jozzy and Jim Legxacy), Fear Less (with Sampha), Just Stand There (with SOAK), Places to Be (with Anderson .Paak and CHIKA), Glow (with Duskus, Four Tet, and Skrillex), I Saw You, Where Will I Be (with Emmylou Harris), Peace U Need (with Joy Anonymous), Backseat (with The Japanese House and Scott Hardkiss)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Новый альбом Fred Again. "Ten Days" включает в себя коллекцию треков, вдохновленных десятью знаменательными днями из его жизни за последний год. Издание на белом виниле. Музыкант описал эти песни как размышления о «маленьких, тихих, интимных моментах», причем некоторые из них отражают очень радостные переживания, а другие представляют более сложные эмоции. Альбом включает в себя сотрудничество с различными артистами, такими как Андерсон Пак, Sampha, Skrillex, Four Tet, Эммилу Харрис и другими.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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