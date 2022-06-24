Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка
Closure, Continuation - студийный альбом 2022 года группы Porcupine Tree. Данный альбом является первой студийной работой группы за 12 лет и включает семь новых композиций. Релиз представлен нв двойном черном 180-граммовом виниле.Porcupine Tree - британская прогрессив-рок-группа, основанная Стивеном Уилсоном в Хемел-Хепмстеде (Хартфордшир, Англия) в 1987 году. Уникальное звучание этой группы - результат смешения прогрессивного рока, психоделики, эмбиента и, в более поздних альбомах, метала и альтернативного рока. Группа появилась как сольный проект Стивена Уилсона, и в некоторой степени была ничем иным, как хобби. Уилсон занялся этим проектом, как только смог себе позволить собственную домашнюю студию. Получив собственное пространство для экспериментов, он обратился к прогрессивному року шестидесятых-семидесятых годов. Решив продемонстрировать результаты своей работы нескольким знакомым и звукозаписывающим компаниям, Уилсон решил, что сольные записи одного человека в собственной домашней студии будут восприняты не так серьёзно, как записи настоящей группы. Поэтому к кассетам с записями он приложил собственноручно сделанный буклет, в котором описал вымышленную историю никогда не существовавшей группы. Так или иначе, люди, которым он прислал свои кассеты, восприняли их серьёзно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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