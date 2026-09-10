Top.Mail.Ru
Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 1
Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 2
Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 3
Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THE COLOUR OF MY LOVE (25TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 1
  • Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 2
  • Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 3
  • Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DION, CELINE
filter_none Товар входит в коллекцию DION, CELINE

Коллекция DION, CELINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758942414]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THE COLOUR OF MY LOVE (25TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Power of Love, Misled, Think Twice, Only One Road, Everybody's Talkin' My Baby Down, Next Plane Out, Real Emotion, When I Fall In Love, Love Doesn't Ask Why, Refuse to Dance, I Remember L.A., No Living Without Loving You, Lovin' Proof, Just Walk Away, The Colour Of My Love
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка

Track List

A1The Power Of Love5:43
A2Misled3:31
A3Think Twice4:48
A4Only One Road4:49
B1Everybody's Talkin' My Baby Down4:02
B2Next Plane Out4:59
B3Real Emotion4:26
C1When I Fall In Love4:21
C2Love Doesn't Ask Why4:09
C3Refuse To Dance4:21
C4I Remember L.A.4:12
D1No Living Without Loving You4:23
D2Lovin' Proof4:12
D3Just Walk Away4:58
D4The Colour Of My Love3:25

Отзывы о товаре Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758942414]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
THE COLOUR OF MY LOVE (25TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Power of Love, Misled, Think Twice, Only One Road, Everybody's Talkin' My Baby Down, Next Plane Out, Real Emotion, When I Fall In Love, Love Doesn't Ask Why, Refuse to Dance, I Remember L.A., No Living Without Loving You, Lovin' Proof, Just Walk Away, The Colour Of My Love
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1The Power Of Love5:43
A2Misled3:31
A3Think Twice4:48
A4Only One Road4:49
B1Everybody's Talkin' My Baby Down4:02
B2Next Plane Out4:59
B3Real Emotion4:26
C1When I Fall In Love4:21
C2Love Doesn't Ask Why4:09
C3Refuse To Dance4:21
C4I Remember L.A.4:12
D1No Living Without Loving You4:23
D2Lovin' Proof4:12
D3Just Walk Away4:58
D4The Colour Of My Love3:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dion, Celine, The Colour Of My Love (25Th Anniversary) (0190758942414) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...