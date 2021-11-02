AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка
Первая новая музыка от группы за 6 лет, альбом Power Up увидит свет 13 ноября на CD, виниле в нескольких цветовых вариантах и в deluxe-издании.. 13 ноября легендарная австралийская рок-группа AC/DC выпустит новый альбом Power Up. Пластинка, которая станет 17-м полнометражным альбомом в дискографии группы, представит первые новые композиции AC/DC с 2014 года и увидит свет в разнообразии различных вариантов. В преддверии выхода альбома группа представила новый сингл Shot In The Dark, в котором прославленный состав группы — в лице Ангуса Янга [лид-гитара], Брайана Джонсона [лид-вокалист], Клиффа Уильямса [бас-гитара], Фила Радда [барабаны] и Стиви Янга [ритм-гитара] — вновь дает залп со всех орудий. Для работы над альбомом группа вновь объединила сила с продюсером Бренданом ОБрайеном, который возглавлял работу над пластинку Black Ice в 2008 году и Rock Or Bust в 2014 году. Заряженные на новое десятилетие AC/DC подготовили для альбома 12 новых треков — настоящих музыкальных боевиков, в которых безошибочно угадывается фирменное звучание коллектива и все его мощные отличительные черты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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Теги товара: AC/DC, Limited Edition
Достоинства:
Отличный альбом!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Звучит замечательно! Очень доволен покупкой!
Отзывы о товаре AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом!
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Звучит замечательно! Очень доволен покупкой!