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Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка

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Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 1
Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 2
Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 3
Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 4
Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.12.2022
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Notes From The Past
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 2
  • Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 3
  • Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 4
  • Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624809
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.12.2022
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Notes From The Past
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaipa - Notes From The Past (0196587567712) виниловая пластинка

Notes from the Past - девятый студийный альбом шведской прогрессив-рок-группы Kaipa. Он был выпущен в 2002 году компанией InsideOut Music. В альбом вошли шесть треков продолжительностью от пяти до шестнадцати минут, демонстрирующие сложные и запутанные композиции Kaipa с элементами фолка, джаза и классической музыки. Тексты песен написаны на английском языке и затрагивают темы ностальгии, духовности и личностного роста. Kaipa (Ка?йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание. Группа была сформирована как Ura Kaipa Хансом Лундином (клавишные) и Томасом Эрикссоном (бас). Ройне Столт присоединился к Kaipa в качестве гитариста, когда ему было 17 лет. В 1974 году, вскоре после того, как они вычеркнули Ura из названия группы, ребята выпустили свой дебютный альбом с собственным названием. Столт, который позже основал группу The Flower Kings, покинул группу в 1979 году, после выхода альбома «Solo».



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.12.2022
Исполнитель
Kaipa
Альбом (сингл)
Notes From The Past
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Notes from the Past - девятый студийный альбом шведской прогрессив-рок-группы Kaipa. Он был выпущен в 2002 году компанией InsideOut Music. В альбом вошли шесть треков продолжительностью от пяти до шестнадцати минут, демонстрирующие сложные и запутанные композиции Kaipa с элементами фолка, джаза и классической музыки. Тексты песен написаны на английском языке и затрагивают темы ностальгии, духовности и личностного роста. Kaipa (Ка?йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание. Группа была сформирована как Ura Kaipa Хансом Лундином (клавишные) и Томасом Эрикссоном (бас). Ройне Столт присоединился к Kaipa в качестве гитариста, когда ему было 17 лет. В 1974 году, вскоре после того, как они вычеркнули Ura из названия группы, ребята выпустили свой дебютный альбом с собственным названием. Столт, который позже основал группу The Flower Kings, покинул группу в 1979 году, после выхода альбома «Solo».


Теги товара: Progressive Rock
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