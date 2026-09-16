Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 735076
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3 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
320
Описание товара Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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