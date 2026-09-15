Fred Again - Actual Life 2 (February 2 - October 15 2021) (Clear) (0190296314940) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life 2
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 632715
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296314940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life 2
Жанр
House
Трек-лист
February 2nd 2021, Catrin (The City), Roze (Forgive), Gigi (What You Went Through), Kahan (Last Year), Tate (How I Feel), Hannah (The Sun), Carlos (Interlude), Faisal (Envelops Me), Tayla (Every Night), Tanya (Maybe Life), Marco (And Everyone), Billie (Loving Arms), Billie (Interlude), Mollie (Hear Your Name), October 15th 2021
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fred Again - Actual Life 2 (February 2 - October 15 2021) (Clear) (0190296314940) виниловая пластинка
Новая работа популярного британского музыканта, известного под псевдонимом Fred again, "Actual Life 2". Лимитированное издание на прозрачном виниле. Fred again, британский певец, автор песен, мультиинструменталист и продюсер, удостоенный BRIT Award, продолжает прокладывать себе путь в качестве одного из самых захватывающих исполнителей в Великобритании. Actual Life 2 - продолжение прошлогоднего Actual Life - включает всю музыку, которую Фред написал в период со 3 февраля по 15 октября 2021 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296314940]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life 2
Жанр
House
Трек-лист
February 2nd 2021, Catrin (The City), Roze (Forgive), Gigi (What You Went Through), Kahan (Last Year), Tate (How I Feel), Hannah (The Sun), Carlos (Interlude), Faisal (Envelops Me), Tayla (Every Night), Tanya (Maybe Life), Marco (And Everyone), Billie (Loving Arms), Billie (Interlude), Mollie (Hear Your Name), October 15th 2021
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новая работа популярного британского музыканта, известного под псевдонимом Fred again, "Actual Life 2". Лимитированное издание на прозрачном виниле. Fred again, британский певец, автор песен, мультиинструменталист и продюсер, удостоенный BRIT Award, продолжает прокладывать себе путь в качестве одного из самых захватывающих исполнителей в Великобритании. Actual Life 2 - продолжение прошлогоднего Actual Life - включает всю музыку, которую Фред написал в период со 3 февраля по 15 октября 2021 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Fred Again - Actual Life 2 (February 2 - October 15 2021) (Clear) (0190296314940) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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