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Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка

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Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 1
Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 2
Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 3
Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 4
Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 5
Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 6
Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
THE PERLMAN SOUND
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 1
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 2
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 3
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 4
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 5
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 6
  • Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 139820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
THE PERLMAN SOUND
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка

Track List

A1Meditation (Thais)4:47
A2Zigeunerweisen, Op.208:36
A3Vocalise, Op.34 no.145:49
A4Meditation, Op.323:43
B1Fantasy on Russian Themes (after Rimsky-Korsakov)8:35
B2Scherzo in C Minor, Op.42 no.2 (orch. Glazunov)3:55
B3Legende, Op.177:45
B4The Old Refrain3:26
B5Schon Rosmarin1:55

Отзывы о товаре Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
THE PERLMAN SOUND
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Meditation (Thais)4:47
A2Zigeunerweisen, Op.208:36
A3Vocalise, Op.34 no.145:49
A4Meditation, Op.323:43
B1Fantasy on Russian Themes (after Rimsky-Korsakov)8:35
B2Scherzo in C Minor, Op.42 no.2 (orch. Glazunov)3:55
B3Legende, Op.177:45
B4The Old Refrain3:26
B5Schon Rosmarin1:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Itzhak Perlman - The Perlman Sound (0825646070985) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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