Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Джентльмены Удачи
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 718363
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3 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Джентльмены Удачи
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Вступление, Джентльмены удачи, Палатка археологов, Подозрительная личность, Побег из тюрьмы, Засада, Проезд цистерны, Физкультпривет, Ограбление детского сада, На катке, Проснись и пой (стихи Владимира Лугового) исполняет Лариса Мондрус, Приезд в Москву, Чистка крыши, Детские фотографии, Дом бывшего вора, Погоня, Ночь в заброшенном доме, Воспоминания о жене, Маскировка, Белые снежинки (стихи Игоря Шаферана) исполняет детский хор, Заговор, Новый год, Возвращение Доцента, Ограбление, Завтрак в заб
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка
Оригинальная музыка к фильму “Джентльмены Удачи”. Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Джентльмены Удачи
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Вступление, Джентльмены удачи, Палатка археологов, Подозрительная личность, Побег из тюрьмы, Засада, Проезд цистерны, Физкультпривет, Ограбление детского сада, На катке, Проснись и пой (стихи Владимира Лугового) исполняет Лариса Мондрус, Приезд в Москву, Чистка крыши, Детские фотографии, Дом бывшего вора, Погоня, Ночь в заброшенном доме, Воспоминания о жене, Маскировка, Белые снежинки (стихи Игоря Шаферана) исполняет детский хор, Заговор, Новый год, Возвращение Доцента, Ограбление, Завтрак в заб
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Оригинальная музыка к фильму “Джентльмены Удачи”. Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Купить Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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