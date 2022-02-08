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Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEEP PURPLE
filter_none Товар входит в коллекцию DEEP PURPLE

Коллекция DEEP PURPLE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295565107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка

Track List

A1Speed King
A2Bloodsucker
A3Child In Time
B1Flight Of The Rat
B2Into The Fire
B3Living Wreck
B4Hard Lovin’ Man

Отзывы о товаре Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка

08.02.2022
Кирилл

Достоинства:
Переиздание нетленной классики мирового хард-рока на пурпурном виниле. Вышло в 2018 году. Оптимальный вариант для тех, кто не гонится за первопрессом

Недостатки:
нет антистатических пакетов, но так почти во всех новых релизах, увы

Комментарий:
Классика на все времена, великий альбом, один из краеугольных камней тяжелого рока как музыкального стиля. Всегда хотел иметь этот альбом на виниле. И купил, когда вышло данное переиздание. Разворотный конверт с фото и текстами, классная полиграфия. Сам винил символичного пурпурного цвета. Рекомендую!
30.01.2022
Стас

Достоинства:
Превосходное издание! Очень порадовало звучание! Сравнивал с оригинальным изданием.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Цена, качество,всё на высоте!
27.01.2022
Олег

Достоинства:
Отлично изданный альбом легендарной группы Deep Purple . Начиная с него группа обрела своё лицо , стабилизировался состав . Альбом, содержащий всего 7 песен , слушается на одном дыхании . Выросло не одно поколение , воспитанное на этой музыке .

Недостатки:
По звуку нареканий нет . Как всегда отсутствуют антистатические конверты .

Комментарий:
Альбом разворотный , винил пурпурный - очень эффектно смотрится .
С учетом цены , просто подарок ценителю его величества РОКА !
20.01.2022
вячеслав владимирович

Достоинства:
Хорошая полиграфия, отличное звучание, необычный цвет винила

Недостатки:
нет

Комментарий:
Deep Purple in Rock — четвертый по счету и первый студийный альбом классического состава группы выпущенный 3 июня 1970 года. Лучший из лучших на все времена. Звук очень порадовал, цвет - бомба! Пресс очень качественный, сведение отличное. Издан музыкальным лэйблом Parlophone на пурпурном виниле 23 ноября 2018 года. Ремастеринг был сделан Энди Пирсом и Мэттом Ворсамом с использованием оригинальных лент, а винил нарезан по технологии «half speed» (мастер винила сделан с пленки на скорости вполовину меньшей оригинальной) Барри Гринтом в студии Alchemy. Однозначно в коллекцию!



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295565107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Speed King
A2Bloodsucker
A3Child In Time
B1Flight Of The Rat
B2Into The Fire
B3Living Wreck
B4Hard Lovin’ Man
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.02.2022
Кирилл

Достоинства:
Переиздание нетленной классики мирового хард-рока на пурпурном виниле. Вышло в 2018 году. Оптимальный вариант для тех, кто не гонится за первопрессом

Недостатки:
нет антистатических пакетов, но так почти во всех новых релизах, увы

Комментарий:
Классика на все времена, великий альбом, один из краеугольных камней тяжелого рока как музыкального стиля. Всегда хотел иметь этот альбом на виниле. И купил, когда вышло данное переиздание. Разворотный конверт с фото и текстами, классная полиграфия. Сам винил символичного пурпурного цвета. Рекомендую!
30.01.2022
Стас

Достоинства:
Превосходное издание! Очень порадовало звучание! Сравнивал с оригинальным изданием.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Цена, качество,всё на высоте!
27.01.2022
Олег

Достоинства:
Отлично изданный альбом легендарной группы Deep Purple . Начиная с него группа обрела своё лицо , стабилизировался состав . Альбом, содержащий всего 7 песен , слушается на одном дыхании . Выросло не одно поколение , воспитанное на этой музыке .

Недостатки:
По звуку нареканий нет . Как всегда отсутствуют антистатические конверты .

Комментарий:
Альбом разворотный , винил пурпурный - очень эффектно смотрится .
С учетом цены , просто подарок ценителю его величества РОКА !
20.01.2022
вячеслав владимирович

Достоинства:
Хорошая полиграфия, отличное звучание, необычный цвет винила

Недостатки:
нет

Комментарий:
Deep Purple in Rock — четвертый по счету и первый студийный альбом классического состава группы выпущенный 3 июня 1970 года. Лучший из лучших на все времена. Звук очень порадовал, цвет - бомба! Пресс очень качественный, сведение отличное. Издан музыкальным лэйблом Parlophone на пурпурном виниле 23 ноября 2018 года. Ремастеринг был сделан Энди Пирсом и Мэттом Ворсамом с использованием оригинальных лент, а винил нарезан по технологии «half speed» (мастер винила сделан с пленки на скорости вполовину меньшей оригинальной) Барри Гринтом в студии Alchemy. Однозначно в коллекцию!


Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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