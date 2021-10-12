AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387245
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
Коллекция AC/DC
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитAC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитAC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитAC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) ви...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитAC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитAC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитAC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитAC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Thunderstruck
|6:34
|A2
|Shoot To Thrill
|5:23
|A3
|Back In Black
|4:28
|A4
|Sin City
|5:40
|A5
|Who Made Who
|5:16
|A6
|Fire Your Guns
|3:40
|B1
|Jailbreak
|14:43
|B2
|The Jack
|6:56
|B3
|The Razor's Edge
|4:35
|B4
|Dirty Deeds Done Dirt Cheap
|5:02
|C1
|Hells Bells
|6:01
|C2
|Heatseeker
|3:37
|C3
|That's The Way I Wanna Rock 'N' Roll
|3:57
|C4
|High Voltage
|10:32
|C5
|You Shook Me All Night Long
|3:54
|D1
|Whole Lotta Rosie
|4:30
|D2
|Let There Be Rock
|12:17
|D3
|Highway To Hell
|3:53
|D4
|T.N.T.
|3:48
|D5
|For Those About Rock (We Salute You)
|7:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитTyler The Creator - Chromakopia (Opaque White) (0198029264616) в...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитGeorge Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитSteel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитIggy Pop - Lust For Life (coloured) (0602475371915) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитAir - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитLee Konitz - Inside Hi-Fi (Analogue) (4943674282654) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJanelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитNecrophobic - Womb Of Lilithu (0194399957813) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитThe Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитJean Michel Jarre - Oxymore (0196587465810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Thunderstruck
|6:34
|A2
|Shoot To Thrill
|5:23
|A3
|Back In Black
|4:28
|A4
|Sin City
|5:40
|A5
|Who Made Who
|5:16
|A6
|Fire Your Guns
|3:40
|B1
|Jailbreak
|14:43
|B2
|The Jack
|6:56
|B3
|The Razor's Edge
|4:35
|B4
|Dirty Deeds Done Dirt Cheap
|5:02
|C1
|Hells Bells
|6:01
|C2
|Heatseeker
|3:37
|C3
|That's The Way I Wanna Rock 'N' Roll
|3:57
|C4
|High Voltage
|10:32
|C5
|You Shook Me All Night Long
|3:54
|D1
|Whole Lotta Rosie
|4:30
|D2
|Let There Be Rock
|12:17
|D3
|Highway To Hell
|3:53
|D4
|T.N.T.
|3:48
|D5
|For Those About Rock (We Salute You)
|7:09
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошая пластинка,по адекватной цене.
Недостатки:
Не заметил.
Комментарий:
Рекомендую к покупке.
AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошая пластинка,по адекватной цене.
Недостатки:
Не заметил.
Комментарий:
Рекомендую к покупке.