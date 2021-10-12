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AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 1
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 2
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 3
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 4
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 5
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 6
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 7
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 8
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 9
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 10
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 11
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 12
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 13
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 14
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 15
Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 1
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 2
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 3
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 4
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 5
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 6
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 7
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 8
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 9
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 10
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 11
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 12
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 13
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 14
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 15
  • Виниловая пластинка AC/DC, Live (barcode 5099751283614) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387245
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Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка

Track List

A1Thunderstruck6:34
A2Shoot To Thrill5:23
A3Back In Black4:28
A4Sin City5:40
A5Who Made Who5:16
A6Fire Your Guns3:40
B1Jailbreak14:43
B2The Jack6:56
B3The Razor's Edge4:35
B4Dirty Deeds Done Dirt Cheap5:02
C1Hells Bells6:01
C2Heatseeker3:37
C3That's The Way I Wanna Rock 'N' Roll3:57
C4High Voltage10:32
C5You Shook Me All Night Long3:54
D1Whole Lotta Rosie4:30
D2Let There Be Rock12:17
D3Highway To Hell3:53
D4T.N.T.3:48
D5For Those About Rock (We Salute You)7:09

Отзывы о товаре AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка

12.10.2021
Сергей Петрович

Достоинства:
Хорошая пластинка,по адекватной цене.

Недостатки:
Не заметил.

Комментарий:
Рекомендую к покупке.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Thunderstruck6:34
A2Shoot To Thrill5:23
A3Back In Black4:28
A4Sin City5:40
A5Who Made Who5:16
A6Fire Your Guns3:40
B1Jailbreak14:43
B2The Jack6:56
B3The Razor's Edge4:35
B4Dirty Deeds Done Dirt Cheap5:02
C1Hells Bells6:01
C2Heatseeker3:37
C3That's The Way I Wanna Rock 'N' Roll3:57
C4High Voltage10:32
C5You Shook Me All Night Long3:54
D1Whole Lotta Rosie4:30
D2Let There Be Rock12:17
D3Highway To Hell3:53
D4T.N.T.3:48
D5For Those About Rock (We Salute You)7:09
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.10.2021
Сергей Петрович

Достоинства:
Хорошая пластинка,по адекватной цене.

Недостатки:
Не заметил.

Комментарий:
Рекомендую к покупке.


AC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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