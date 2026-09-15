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Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка

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Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 1
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 2
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 3
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 4
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 5
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 6
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 7
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 8
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 9
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steel Pulse
Альбом (сингл)
Handsworth Revolution
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 1
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 2
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 3
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 4
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 5
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 6
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 7
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 8
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 9
  • Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665403
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458787825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steel Pulse
Альбом (сингл)
Handsworth Revolution
Жанр
Регги
Трек-лист
Handsworth Revolution, Bad Man, Soldiers, Sound Check, Prodigal Son, Ku Klux Klan, Prediction, Macka Splaff
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка

Расширенное переиздание на виниле классического регги-альбома 1978 года, включающее 9 дополнительных треков и улучшенное оформление.. Дебютный альбом регги-группы из Бирмингема Steel Pulse был выпущен в 1978 году и получил признание критиков. «Handsworth Revolution» был спродюсирован Карлом Питтерсоном, который работал с Бобом Марли, Банни Уэйлером и Питером Тошем. Альбом достиг 9-го места в британских чартах через десять дней после выпуска.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458787825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steel Pulse
Альбом (сингл)
Handsworth Revolution
Жанр
Регги
Трек-лист
Handsworth Revolution, Bad Man, Soldiers, Sound Check, Prodigal Son, Ku Klux Klan, Prediction, Macka Splaff
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Расширенное переиздание на виниле классического регги-альбома 1978 года, включающее 9 дополнительных треков и улучшенное оформление.. Дебютный альбом регги-группы из Бирмингема Steel Pulse был выпущен в 1978 году и получил признание критиков. «Handsworth Revolution» был спродюсирован Карлом Питтерсоном, который работал с Бобом Марли, Банни Уэйлером и Питером Тошем. Альбом достиг 9-го места в британских чартах через десять дней после выпуска.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steel Pulse - Handsworth Revolution (0602458787825) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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