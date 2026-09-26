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0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка

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0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 1
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 2
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 3
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 4
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 5
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 6
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 7
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 8
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 9
0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 1
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 2
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 3
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 4
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 5
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 6
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 7
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 8
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 9
  • 0196588089817, Виниловая пластинка Mayhem, Daemonic Rites: Live - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
5 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка

Концертник монстров блэк-метала из Норвегии, Mayhem!. Издание на 180-граммовом виниле в гейтфолде. Новый концертный альбом под названием Daemonic Rites представляет собой захватывающее и насыщенное впечатление от прослушивания, отражающее энергию и мощь Mayhem на сцене. В альбоме представлены записи из разных городов и площадок, каждая со своей уникальной атмосферой и аудиторией. В последние годы Mayhem выступали по всему миру, и Daemonic Rites передает суть их живых выступлений так, как это могут сделать немногие другие альбомы. В альбом вошли классические треки Mayhem, а также новый материал с альбома 2019 года Daemon. Поклонники могут рассчитывать на волнующие интерпретации таких песен, как Freezing Moon, De Mysteriis Dom Sathanas и Pure Fucking Armageddon и других. В целом, Daemonic Rites — это must-have для любого поклонника Mayhem и всех, кто любит интенсивную, сырую и аутентичную живую музыку. Благодаря своему глобальному охвату и мощным выступлениям этот альбом является свидетельством непреходящего наследия Mayhem как одной из самых влиятельных групп в экстремальном металле.

Отзывы о товаре 0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Концертник монстров блэк-метала из Норвегии, Mayhem!. Издание на 180-граммовом виниле в гейтфолде. Новый концертный альбом под названием Daemonic Rites представляет собой захватывающее и насыщенное впечатление от прослушивания, отражающее энергию и мощь Mayhem на сцене. В альбоме представлены записи из разных городов и площадок, каждая со своей уникальной атмосферой и аудиторией. В последние годы Mayhem выступали по всему миру, и Daemonic Rites передает суть их живых выступлений так, как это могут сделать немногие другие альбомы. В альбом вошли классические треки Mayhem, а также новый материал с альбома 2019 года Daemon. Поклонники могут рассчитывать на волнующие интерпретации таких песен, как Freezing Moon, De Mysteriis Dom Sathanas и Pure Fucking Armageddon и других. В целом, Daemonic Rites — это must-have для любого поклонника Mayhem и всех, кто любит интенсивную, сырую и аутентичную живую музыку. Благодаря своему глобальному охвату и мощным выступлениям этот альбом является свидетельством непреходящего наследия Mayhem как одной из самых влиятельных групп в экстремальном металле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка - стоимость товара 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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