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The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 3
The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Flower Power
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 3
  • The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624459
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Inside Out Music, Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Flower Power
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка

Flower Power - четвёртый студийный альбом The Flower Kings, вышедший в 1999 году. Данный альбом отмечен эпической композицией Garden of Dreams продолжительностью около часа.Ремастированное переиздание 2022 года. Издание содержит запись альбома на трёх 180-гр винилах и двух CD в разворотном конверте с буклетом и новым арт-ворком. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая для его сольного альбома The Flower King. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden Of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик.

Отзывы о товаре The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Inside Out Music, Sony Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Flower Power
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Flower Power - четвёртый студийный альбом The Flower Kings, вышедший в 1999 году. Данный альбом отмечен эпической композицией Garden of Dreams продолжительностью около часа.Ремастированное переиздание 2022 года. Издание содержит запись альбома на трёх 180-гр винилах и двух CD в разворотном конверте с буклетом и новым арт-ворком. The Flower Kings - шведская прогрессив-рок-группа, сформированная в 1993 году гитаристом Ройне Столтом как сопровождающая для его сольного альбома The Flower King. Подавляющее большинство произведений группы написал Ройне Столт. Практически все оставшиеся произведения написал Томас Бодин. В целом стиль The Flower Kings можно охарактеризовать как симфонический арт-рок, во многих случаях похожий на ранний Genesis и Yes. Тексты группы практически везде одинаково позитивные и утверждают такие ценности, как любовь, мир и духовность. В 1999 году The Flower Kings в альбоме Flower Power выпустили одну из наиболее длинных композиций прогрессивного рока - почти 60-минутное произведение Garden Of Dreams, состоящее из 18 частей. Группа имеет заметную тягу к эпическим произведениям. Как правило почти каждый альбом содержит хотя бы один эпик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Flower Power (0196587069612) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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