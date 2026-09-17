Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
Pocket Symphony
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 748366
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732765925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
Pocket Symphony
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Space Maker, Once Upon a Time, One Hell of a Party, Napalm Love, Mayfair Song, Left Bank, Photograph, Mer Du Japon, Lost Message, Sometimes Between Waking and Sleeping, Redhead Girl, Night Sight
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка
Pocket Symphony — четвёртый студийный альбом французского дуэта электронной музыки Air, выпущенный в 2007 году. Лимитированное издание на ультрапрозрачном виниле в гейтфолде Этот альбом, первоначально выпущенный в 2007 году и спродюсированный давним соратником Найджелом Годричем, представляет собой изысканную и интроспективную веху в карьере Air. В записи мастерски сочетаются деликатная электроника и традиционные японские инструменты, создавая звуковое полотно, одновременно интимное и кинематографичное, с выдающимися выступлениями Джарвиса Кокера (Pulp) и Нила Хэннона (The Divine Comedy). Альбом был недоступен на виниле в течение многих лет, пока не вышло это долгожданное переиздание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732765925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
Pocket Symphony
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Space Maker, Once Upon a Time, One Hell of a Party, Napalm Love, Mayfair Song, Left Bank, Photograph, Mer Du Japon, Lost Message, Sometimes Between Waking and Sleeping, Redhead Girl, Night Sight
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Pocket Symphony — четвёртый студийный альбом французского дуэта электронной музыки Air, выпущенный в 2007 году. Лимитированное издание на ультрапрозрачном виниле в гейтфолде Этот альбом, первоначально выпущенный в 2007 году и спродюсированный давним соратником Найджелом Годричем, представляет собой изысканную и интроспективную веху в карьере Air. В записи мастерски сочетаются деликатная электроника и традиционные японские инструменты, создавая звуковое полотно, одновременно интимное и кинематографичное, с выдающимися выступлениями Джарвиса Кокера (Pulp) и Нила Хэннона (The Divine Comedy). Альбом был недоступен на виниле в течение многих лет, пока не вышло это долгожданное переиздание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Air - Pocket Symphony (coloured) (5021732765925) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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