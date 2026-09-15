Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Janelle Monae - The Age Of Pleasure (0075678626838) виниловая пластинка
The Age of Pleasure - четвертый студийный альбом Жанель Монэ (Janelle Mon?e). Он был выпущен 9 июня 2023 года на лейбле Atlantic Records и стал первым студийным альбомом певицы за более чем пять лет, со времен Dirty Computer (2018). Альбому предшествовали два сингла: Float с участием Seun Kuti и Egypt 80 в феврале 2023 года и Lipstick Lover в мае. Релиз был анонсирован одновременно с выпуском второго сингла на афтепати Met Gala.. Жанель Монэ Робинсон (родилась 1 декабря 1985 г.) - знаменитая американская певица, автор песен, рэпер и актриса. Она восемь раз номинировалась на премию Грэмми, получила премию Гильдии киноактеров и премию Эмми за детскую и семейную программы. Монэ была удостоена премии ASCAP Vanguard Award, а также наград Rising Star Award (2015) и Trailblazer of the Year Award (2018) от Billboard Women in Music. Певица подписана на Atlantic Records, а также на свой собственный лейбл Wondaland Arts Society.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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