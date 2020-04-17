Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.04.2020
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
BENEATH THE REMAINS
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388099
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.04.2020
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
BENEATH THE REMAINS
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Beneath The Remains
|A2
|Inner Self
|A3
|Stronger Than Hate
|A4
|Mass Hypnosis
|B1
|Sarcastic Existence
|B2
|Slaves Of Pain
|B3
|Lobotomy
|B4
|Hungry
|B5
|Primitive Future
The Rio/Nas Nuvens Recordings, Before The Florida Sessions/Mixdown
|C1
|Beneath The Remains
|C2
|Inner Self (Instrumental)
|C3
|Stronger Than Hate (Instrumental)
|C4
|Mass Hypnosis
|C5
|Troops Of Doom (Live 9/22/1989)
|D1
|Sarcastic Existence
|D2
|Slaves Of Pain (Instrumental)
|D3
|Lobotomy
|D4
|Hungry (Instrumental)
|D5
|Primitive Future
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитАквариум - Записки О Флоре И Фауне (2Lp) (4640004135054) винилов...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 320 руб.1330 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитShelby Lynne - Consequences Of The Crown (coloured) (01980281465...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0602557275292) винилов...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215103) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Dancetaria (0889853030316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитIndochine - Un Jour Dans Notre Vie (0888751101111) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитMalia - One Grass Skirt To London (4029759191018) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитThe Neighbourhood - Chip Chrome & The Mono-Tones (0194397999211)...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497849840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.04.2020
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
BENEATH THE REMAINS
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
deluxe
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Beneath The Remains
|A2
|Inner Self
|A3
|Stronger Than Hate
|A4
|Mass Hypnosis
|B1
|Sarcastic Existence
|B2
|Slaves Of Pain
|B3
|Lobotomy
|B4
|Hungry
|B5
|Primitive Future
The Rio/Nas Nuvens Recordings, Before The Florida Sessions/Mixdown
|C1
|Beneath The Remains
|C2
|Inner Self (Instrumental)
|C3
|Stronger Than Hate (Instrumental)
|C4
|Mass Hypnosis
|C5
|Troops Of Doom (Live 9/22/1989)
|D1
|Sarcastic Existence
|D2
|Slaves Of Pain (Instrumental)
|D3
|Lobotomy
|D4
|Hungry (Instrumental)
|D5
|Primitive Future
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0603497849840) виниловая пластинка