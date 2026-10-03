Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (0888430189812) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jean-Miche Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 1: THE TIME MACHINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб.
В наличии
Код товара: 98991
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Загружаем...
5 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430189812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jean-Miche Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 1: THE TIME MACHINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Time Machine, Glory, Close Your Eyes, Automatic (Part 1), Automatic (Part 2), If..!, Immortals, Suns Have Gone, Conquistador, Travelator (Part 2), Zero Gravity, Rely On Me, C3Stardust, Watching You, A Question Of Blood, The Train & The River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (0888430189812) виниловая пластинка
Track List
|A1
|JMJ, Boys Noize – The Time Machine
|3:54
|A2
|JMJ, M83 – Glory
|4:12
|A3
|JMJ, AIR – Close Your Eyes
|6:15
|A4
|JMJ, Vince Clarke – Automatic (Part 1)
|3:06
|A5
|JMJ, Vince Clarke – Automatic (Part 2)
|3:03
|B1
|JMJ, Little Boots – If..!
|3:13
|B2
|JMJ, Fuck Buttons – Immortals
|4:24
|B3
|JMJ, Moby – Suns Have Gone
|5:55
|B4
|JMJ, Gesaffelstein – Conquistador
|3:09
|C1
|JMJ, Pete Townshend – Travelator (Part 2)
|3:10
|C2
|JMJ, Tangerine Dream – Zero Gravity
|7:12
|C3
|JMJ, Laurie Anderson – Rely On Me
|2:54
|C4
|JMJ, Armin van Buuren – Stardust
|4:37
|D1
|JMJ, 3D (Massive Attack) – Watching You
|4:09
|D2
|JMJ, John Carpenter – A Question Of Blood
|2:58
|D3
|JMJ, Lang Lang – The Train & The River
|7:13
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430189812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jean-Miche Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 1: THE TIME MACHINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Time Machine, Glory, Close Your Eyes, Automatic (Part 1), Automatic (Part 2), If..!, Immortals, Suns Have Gone, Conquistador, Travelator (Part 2), Zero Gravity, Rely On Me, C3Stardust, Watching You, A Question Of Blood, The Train & The River
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|JMJ, Boys Noize – The Time Machine
|3:54
|A2
|JMJ, M83 – Glory
|4:12
|A3
|JMJ, AIR – Close Your Eyes
|6:15
|A4
|JMJ, Vince Clarke – Automatic (Part 1)
|3:06
|A5
|JMJ, Vince Clarke – Automatic (Part 2)
|3:03
|B1
|JMJ, Little Boots – If..!
|3:13
|B2
|JMJ, Fuck Buttons – Immortals
|4:24
|B3
|JMJ, Moby – Suns Have Gone
|5:55
|B4
|JMJ, Gesaffelstein – Conquistador
|3:09
|C1
|JMJ, Pete Townshend – Travelator (Part 2)
|3:10
|C2
|JMJ, Tangerine Dream – Zero Gravity
|7:12
|C3
|JMJ, Laurie Anderson – Rely On Me
|2:54
|C4
|JMJ, Armin van Buuren – Stardust
|4:37
|D1
|JMJ, 3D (Massive Attack) – Watching You
|4:09
|D2
|JMJ, John Carpenter – A Question Of Blood
|2:58
|D3
|JMJ, Lang Lang – The Train & The River
|7:13
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Jean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (0888430189812) виниловая пластинка - купить по цене 5460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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