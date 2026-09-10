AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 387242
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Let's Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка
Track List
|A1
|For Those About To Rock (We Salute You)
|5:43
|A2
|I Put The Finger On You
|3:26
|A3
|Let's Get It Up
|3:54
|A4
|Inject The Venom
|3:31
|A5
|Snowballed
|3:23
|B1
|Evil Walks
|4:23
|B2
|C.O.D.
|3:20
|B3
|Breaking The Rules
|4:23
|B4
|Night Of The Long Knives
|3:25
|B5
|Spellbound
|4:30
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Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Let's Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|For Those About To Rock (We Salute You)
|5:43
|A2
|I Put The Finger On You
|3:26
|A3
|Let's Get It Up
|3:54
|A4
|Inject The Venom
|3:31
|A5
|Snowballed
|3:23
|B1
|Evil Walks
|4:23
|B2
|C.O.D.
|3:20
|B3
|Breaking The Rules
|4:23
|B4
|Night Of The Long Knives
|3:25
|B5
|Spellbound
|4:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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