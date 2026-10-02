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AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка

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AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IRON MAN 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976615819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IRON MAN 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Shoot To Thrill, Rock 'N' Roll Damnation, Guns For Hire, Cold Hearted Man, Back In Black, Thunderstruck, If You Want Blood (You've Got It), Evil Walks, T.N.T., Hell Ain't A Bad Place To Be, Have A Drink On Me, The Razors Edge, Let There Be Rock, War Machine, Highway To Hell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка

Track List

A1Shoot To Thrill
A2Rock 'N' Roll Damnation
A3Guns For Hire
A4Cold Hearted Man
B1Back In Black
B2Thunderstruck
B3If You Want Blood (You've Got It)
B4Evil Walks
C1T.N.T.
C2Hell Ain't A Bad Place To Be
C3Have A Drink On Me
C4The Razors Edge
D1Let There Be Rock
D2War Machine
D3Highway To Hell



Теги товара: AC/DC, Кинематограф

Отзывы о товаре AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976615819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IRON MAN 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Shoot To Thrill, Rock 'N' Roll Damnation, Guns For Hire, Cold Hearted Man, Back In Black, Thunderstruck, If You Want Blood (You've Got It), Evil Walks, T.N.T., Hell Ain't A Bad Place To Be, Have A Drink On Me, The Razors Edge, Let There Be Rock, War Machine, Highway To Hell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Shoot To Thrill
A2Rock 'N' Roll Damnation
A3Guns For Hire
A4Cold Hearted Man
B1Back In Black
B2Thunderstruck
B3If You Want Blood (You've Got It)
B4Evil Walks
C1T.N.T.
C2Hell Ain't A Bad Place To Be
C3Have A Drink On Me
C4The Razors Edge
D1Let There Be Rock
D2War Machine
D3Highway To Hell


Теги товара: AC/DC, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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