AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IRON MAN 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 387243
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976615819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IRON MAN 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Shoot To Thrill, Rock 'N' Roll Damnation, Guns For Hire, Cold Hearted Man, Back In Black, Thunderstruck, If You Want Blood (You've Got It), Evil Walks, T.N.T., Hell Ain't A Bad Place To Be, Have A Drink On Me, The Razors Edge, Let There Be Rock, War Machine, Highway To Hell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Shoot To Thrill
|A2
|Rock 'N' Roll Damnation
|A3
|Guns For Hire
|A4
|Cold Hearted Man
|B1
|Back In Black
|B2
|Thunderstruck
|B3
|If You Want Blood (You've Got It)
|B4
|Evil Walks
|C1
|T.N.T.
|C2
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|C3
|Have A Drink On Me
|C4
|The Razors Edge
|D1
|Let There Be Rock
|D2
|War Machine
|D3
|Highway To Hell
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Теги товара: AC/DC, Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886976615819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
IRON MAN 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Shoot To Thrill, Rock 'N' Roll Damnation, Guns For Hire, Cold Hearted Man, Back In Black, Thunderstruck, If You Want Blood (You've Got It), Evil Walks, T.N.T., Hell Ain't A Bad Place To Be, Have A Drink On Me, The Razors Edge, Let There Be Rock, War Machine, Highway To Hell
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Shoot To Thrill
|A2
|Rock 'N' Roll Damnation
|A3
|Guns For Hire
|A4
|Cold Hearted Man
|B1
|Back In Black
|B2
|Thunderstruck
|B3
|If You Want Blood (You've Got It)
|B4
|Evil Walks
|C1
|T.N.T.
|C2
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|C3
|Have A Drink On Me
|C4
|The Razors Edge
|D1
|Let There Be Rock
|D2
|War Machine
|D3
|Highway To Hell
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Теги товара: AC/DC, Кинематограф
AC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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