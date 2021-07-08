Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 388182
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Adults Are Talking
|A2
|Selfless
|A3
|Brooklyn Bridge To Chorus
|A4
|Bad Decisions
|A5
|Eternal Summer
|B1
|At The Door
|B2
|Why Are Sundays So Depressing
|B3
|Not The Same Anymore
|B4
|Ode To The Mets
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|The Adults Are Talking
|A2
|Selfless
|A3
|Brooklyn Bridge To Chorus
|A4
|Bad Decisions
|A5
|Eternal Summer
|B1
|At The Door
|B2
|Why Are Sundays So Depressing
|B3
|Not The Same Anymore
|B4
|Ode To The Mets
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Данный диск покупался в качестве подарка на день рождения. Качество на высоте, по цене к тому же попал на акцию, что порадовало. Саму музыку оценю довольно высоко, у группы достаточно поклонников, альбом долгожданный, на уровне первых релизов. Кстати, есть версия пластинки на цветном виниле.
Недостатки:
Не наблюдается.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Хороший ассортимент, очень привлекательные цены (думаю, мало кто по цене победит), есть акции и скидки. Если какая-то пластинка из желаемых пропала, то попробуйте проверить чуть позже, может снова появиться в наличии.
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка
Достоинства:
Данный диск покупался в качестве подарка на день рождения. Качество на высоте, по цене к тому же попал на акцию, что порадовало. Саму музыку оценю довольно высоко, у группы достаточно поклонников, альбом долгожданный, на уровне первых релизов. Кстати, есть версия пластинки на цветном виниле.
Недостатки:
Не наблюдается.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Хороший ассортимент, очень привлекательные цены (думаю, мало кто по цене победит), есть акции и скидки. Если какая-то пластинка из желаемых пропала, то попробуйте проверить чуть позже, может снова появиться в наличии.