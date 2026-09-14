Van Halen - Live At Wembley 1995 (Orange) (0081227809195) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live At Wembley 1995
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728168
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227809195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live At Wembley 1995
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Seventh Seal, Feelin', Ain't Talkin' 'Bout Love, Guitar Solo, You Really Got Me, When It's Love, Jump, Right Now
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Halen - Live At Wembley 1995 (Orange) (0081227809195) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Seventh Seal, Feelin', Ain't Talkin' 'Bout Love, Guitar Solo, You Really Got Me, When It's Love, Jump, Right Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227809195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Live At Wembley 1995
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Seventh Seal, Feelin', Ain't Talkin' 'Bout Love, Guitar Solo, You Really Got Me, When It's Love, Jump, Right Now
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Seventh Seal, Feelin', Ain't Talkin' 'Bout Love, Guitar Solo, You Really Got Me, When It's Love, Jump, Right Now
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Van Halen - Live At Wembley 1995 (Orange) (0081227809195) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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