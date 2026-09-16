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Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка

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Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 1
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 2
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 3
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 4
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 5
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 6
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Wuthering Heights
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 1
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 2
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 3
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 4
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 5
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 6
  • Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678590818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Wuthering Heights
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
House, Wall Of Sound, Dying For You, Always Everywhere, Chains Of Love, Out Of Myself, Open Up, Seeing Things, Altars, Eyes Of The World, My Reminder, Funny Mouth
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка

«Wuthering Heights» — новый альбом Charli XCX, написанный для долгожданного фильма «Грозовой перевал» Эмеральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.

Отзывы о товаре Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678590818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Wuthering Heights
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
House, Wall Of Sound, Dying For You, Always Everywhere, Chains Of Love, Out Of Myself, Open Up, Seeing Things, Altars, Eyes Of The World, My Reminder, Funny Mouth
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Wuthering Heights» — новый альбом Charli XCX, написанный для долгожданного фильма «Грозовой перевал» Эмеральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charli XCX - Wuthering Heights (coloured) (0075678590818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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