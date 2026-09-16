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Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка

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Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028437516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah, Are We Dreaming?, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah, Are We Dreaming?, Bend The Clock, The Shadow Man Incident

Отзывы о товаре Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028437516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah, Are We Dreaming?, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep Midnight Messiah, Are We Dreaming?, Bend The Clock, The Shadow Man Incident
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Parasomnia (0198028437516) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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