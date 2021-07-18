Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401914
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Коллекция Deep Purple
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка
Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Еще один диск в коллекцию. Класный звук. Внешний конверт отличная полиграфия, внутренний поразил - бумажный с антисатичнским целофановым пакетом внутри. Диск 180 грамм.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. Ниже цены нет.
Достоинства:
Плотный, картонный, внешний пакет.Хорошая полиграфия. Тяжелый 180 граммовый винил, и ровный по горизонтали. Хороший подбор материала, очень качественный стерео звук. Внутренний, бумажный пакет имеет мягкую, полиэтиленовую прослойку. Европейское издание.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Очень хорошо слушается, и получаешь большое удовольствие, от исполнения хитов этим коллективом, который был не всегда постоянным. Очень доволен удачной покупкой. Всем любителям музыки - советую приобрести эту пластинку.
Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - Stormbringer (0600753635858) виниловая пластинка
Достоинства:
Еще один диск в коллекцию. Класный звук. Внешний конверт отличная полиграфия, внутренний поразил - бумажный с антисатичнским целофановым пакетом внутри. Диск 180 грамм.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. Ниже цены нет.
Достоинства:
Плотный, картонный, внешний пакет.Хорошая полиграфия. Тяжелый 180 граммовый винил, и ровный по горизонтали. Хороший подбор материала, очень качественный стерео звук. Внутренний, бумажный пакет имеет мягкую, полиэтиленовую прослойку. Европейское издание.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Очень хорошо слушается, и получаешь большое удовольствие, от исполнения хитов этим коллективом, который был не всегда постоянным. Очень доволен удачной покупкой. Всем любителям музыки - советую приобрести эту пластинку.