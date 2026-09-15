Top.Mail.Ru
Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445382392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Re:imagined – II
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Redentor

Отзывы о товаре Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445382392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Red
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Re:imagined – II
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Redentor
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...