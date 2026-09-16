Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Coco
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 707774
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noir Recordings
Barcode
[8086991900033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Coco
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parov Stelar feat. Lilja Bloom - Coco, Parov Stelar - Hurt, Parov Stelar - For Rose, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - True Romance, Parov Stelar feat. Lylith - Distance, Parov Stelar feat. Max The Sax - Wake Up Sister, Parov Stelar feat. Blaktroniks - Let's Roll, Parov Stelar feat Veda 36 - Sunny Bunny Blues, Parov Stelar feat. Yola B. - Dandy, Parov Stelar - Your Man, Parov Stelar feat. Klaus Hainy - Promises, Parov Stelar feat. Max The Sax - L?toile, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - You And Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка
Coco - расширенное переиздание на двойном виниле мини-альбома 2009 года проекта Parov Stelar. В издание вошли как ранее исполненные вещи, так и большое количество нового материала, записанного совместно с такими музыкантами, как Max The Sax, Lilja Bloom, Klaus Hainy и другими. Parov Stelar - сценический псевдоним Маркуса Фюредера, музыканта, композитора, продюсера и диджея, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noir Recordings
Barcode
[8086991900033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
Coco
Жанр
Jazz
Трек-лист
Parov Stelar feat. Lilja Bloom - Coco, Parov Stelar - Hurt, Parov Stelar - For Rose, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - True Romance, Parov Stelar feat. Lylith - Distance, Parov Stelar feat. Max The Sax - Wake Up Sister, Parov Stelar feat. Blaktroniks - Let's Roll, Parov Stelar feat Veda 36 - Sunny Bunny Blues, Parov Stelar feat. Yola B. - Dandy, Parov Stelar - Your Man, Parov Stelar feat. Klaus Hainy - Promises, Parov Stelar feat. Max The Sax - L?toile, Parov Stelar feat. Lilja Bloom - You And Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Coco - расширенное переиздание на двойном виниле мини-альбома 2009 года проекта Parov Stelar. В издание вошли как ранее исполненные вещи, так и большое количество нового материала, записанного совместно с такими музыкантами, как Max The Sax, Lilja Bloom, Klaus Hainy и другими. Parov Stelar - сценический псевдоним Маркуса Фюредера, музыканта, композитора, продюсера и диджея, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Parov Stelar - Coco (8086991900033) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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