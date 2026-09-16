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Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка

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Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
Joe Cocker!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) - фото 1
  • Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) - фото 2
  • Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) - фото 3
  • Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) - фото 4
  • Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478785474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
Joe Cocker!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dear Landlord, Bird On The Wire, Lawdy Miss Clawdy, Sha Came In Through The Bathroom Window, Hitchcock Railway, That's Your Business Now, Something, Delta Lady, Hello Little Friend, Darling Be Home Soon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dear Landlord, Bird On The Wire, Lawdy Miss Clawdy, Sha Came In Through The Bathroom Window, Hitchcock Railway, That's Your Business Now, Something, Delta Lady, Hello Little Friend, Darling Be Home Soon



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478785474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
Joe Cocker!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Dear Landlord, Bird On The Wire, Lawdy Miss Clawdy, Sha Came In Through The Bathroom Window, Hitchcock Railway, That's Your Business Now, Something, Delta Lady, Hello Little Friend, Darling Be Home Soon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dear Landlord, Bird On The Wire, Lawdy Miss Clawdy, Sha Came In Through The Bathroom Window, Hitchcock Railway, That's Your Business Now, Something, Delta Lady, Hello Little Friend, Darling Be Home Soon


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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