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Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) виниловая пластинка

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Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 1
Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 2
Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 3
Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 4
Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
With A Little Help From My Friends
Жанр
Зарубежный классический рок, Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 1
  • Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 2
  • Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 3
  • Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 4
  • Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478785375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
With A Little Help From My Friends
Жанр
Зарубежный классический рок, Rhythm & Blues
Трек-лист
Feeling Alright, Bye Bye Blackbird, Change In Louise, Marjorine, Just Like A Woman, Do I Still Figure In Your Life?, Sandpaper Cadillac, Don't Let Me Be Misunderstood, With A Little Help From My Friends, I Shall Be Released
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feeling Alright, Bye Bye Blackbird, Change In Louise, Marjorine, Just Like A Woman, Do I Still Figure In Your Life?, Sandpaper Cadillac, Don't Let Me Be Misunderstood, With A Little Help From My Friends, I Shall Be Released

Отзывы о товаре Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478785375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
With A Little Help From My Friends
Жанр
Зарубежный классический рок, Rhythm & Blues
Трек-лист
Feeling Alright, Bye Bye Blackbird, Change In Louise, Marjorine, Just Like A Woman, Do I Still Figure In Your Life?, Sandpaper Cadillac, Don't Let Me Be Misunderstood, With A Little Help From My Friends, I Shall Be Released
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Feeling Alright, Bye Bye Blackbird, Change In Louise, Marjorine, Just Like A Woman, Do I Still Figure In Your Life?, Sandpaper Cadillac, Don't Let Me Be Misunderstood, With A Little Help From My Friends, I Shall Be Released
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 ) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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