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Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка

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Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка - фото 1
Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Doris Day
Альбом (сингл)
The Love Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка - фото 1
  • Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Doris Day
Альбом (сингл)
The Love Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка

Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Doris Day
Альбом (сингл)
The Love Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
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Страна производитель
Китай
Описание
Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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