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Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Electric Light Orchestra Part Two, Electric Light Orchestra Part Two (0630428099531) - фото 1
Виниловая пластинка Electric Light Orchestra Part Two, Electric Light Orchestra Part Two (0630428099531) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Electric Light Orchestra Part Two, Electric Light Orchestra Part Two (0630428099531) - фото 1
  • Виниловая пластинка Electric Light Orchestra Part Two, Electric Light Orchestra Part Two (0630428099531) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
30х30х1
Вес, г.
200

Описание товара Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка

Electric Light Orchestra Part Two - дебютный студийный альбом группы Electric Light Orchestra Part Two, выпущенный в 1991 году. Пластинка содержит трек с участием бывшего скрипача ELO Мика Камински, а также кавер-версию песни Kiss Me Red, написанную дуэтом Билли Стейнбергом и Томом Келли для сериала Мечты. Electric Light Orchestra Part Two (ELO Part II) - британская рок-группа, образованная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном в 1989 году. Она была создана после распада ELO. В ее состав входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински. За свою музыкальную карьеру выпустили два студийных альбома и несколько концертных, исполняя песни в стиле прог-рока и симфо-рока. В 2000 году Беван продал свои права на название ELO Джеффу Линну, и группа переименовалась в The Orchestra.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Electric Light Orchestra Part Two - дебютный студийный альбом группы Electric Light Orchestra Part Two, выпущенный в 1991 году. Пластинка содержит трек с участием бывшего скрипача ELO Мика Камински, а также кавер-версию песни Kiss Me Red, написанную дуэтом Билли Стейнбергом и Томом Келли для сериала Мечты. Electric Light Orchestra Part Two (ELO Part II) - британская рок-группа, образованная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном в 1989 году. Она была создана после распада ELO. В ее состав входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински. За свою музыкальную карьеру выпустили два студийных альбома и несколько концертных, исполняя песни в стиле прог-рока и симфо-рока. В 2000 году Беван продал свои права на название ELO Джеффу Линну, и группа переименовалась в The Orchestra.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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