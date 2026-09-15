Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Electric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пластинка
Electric Light Orchestra Part Two - дебютный студийный альбом группы Electric Light Orchestra Part Two, выпущенный в 1991 году. Пластинка содержит трек с участием бывшего скрипача ELO Мика Камински, а также кавер-версию песни Kiss Me Red, написанную дуэтом Билли Стейнбергом и Томом Келли для сериала Мечты. Electric Light Orchestra Part Two (ELO Part II) - британская рок-группа, образованная барабанщиком и соучредителем Electric Light Orchestra Бевом Беваном в 1989 году. Она была создана после распада ELO. В ее состав входили бывший басист и вокалист ELO Келли Гроукатт и скрипач Мик Камински. За свою музыкальную карьеру выпустили два студийных альбома и несколько концертных, исполняя песни в стиле прог-рока и симфо-рока. В 2000 году Беван продал свои права на название ELO Джеффу Линну, и группа переименовалась в The Orchestra.
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