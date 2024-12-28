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Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка

7 Отзывы
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Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 1
Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 2
Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 3
Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 780 руб.  6 900 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
4 780 руб. -31%
6 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048414]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rye, We Will Rock You, We Are The Champions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка

Track List

A1Bohemian Rhapsody5:54
A2Another One Bites The Dust3:36
A3Killer Queen2:59
A4Fat Bottomed Girls3:21
B1Bicycle Race3:02
B2You're My Best Friend2:51
B3Don't Stop Me Now3:29
B4Save Me3:48
C1Crazy Little Thing Called Love2:43
C2Somebody To Love4:55
C3Now I'm Here4:13
C4Good Old-Fashioned Lover Boy2:54
D1Play The Game3:31
D2Flash2:47
D3Seven Seas Of Rhye2:48
D4We Will Rock You2:01
D5We Are The Champions2:59



Теги товара: Queen, Progressive Rock

Отзывы о товаре Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
давно хотел купить Queen именно на виниле
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая! заказывала маме в подарок, она довольна) качество звука хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Лилиана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Пластинка хорошо упакована. Все цело
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь сами пластинки ок, снаружи все отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2023
Кузьмин Павел

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в целом состоянии
13.09.2021
Кирилл

Достоинства:
Качественное переиздание одного из самых известных релизов великих QUEEN. Все хиты первого десятилетия группы, в том числе последний на тот момент сингл Flash. Все на уровне, и звук, и полиграфия

Недостатки:
нет

Комментарий:
Оригинально выпущенный 40 лет назад, этот сборник стал мега-бестселлером сразу после выхода. Является самым продаваемым альбомом в Великобритании. Маст хэв для всех поклонников великой группы
06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен. Соджержит все главные хиты кроме Show Must Go On (был выпущен позже).

Комментарий:
Рекомендую все любителям Фредди.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048414]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rye, We Will Rock You, We Are The Champions
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Bohemian Rhapsody5:54
A2Another One Bites The Dust3:36
A3Killer Queen2:59
A4Fat Bottomed Girls3:21
B1Bicycle Race3:02
B2You're My Best Friend2:51
B3Don't Stop Me Now3:29
B4Save Me3:48
C1Crazy Little Thing Called Love2:43
C2Somebody To Love4:55
C3Now I'm Here4:13
C4Good Old-Fashioned Lover Boy2:54
D1Play The Game3:31
D2Flash2:47
D3Seven Seas Of Rhye2:48
D4We Will Rock You2:01
D5We Are The Champions2:59


Теги товара: Queen, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
давно хотел купить Queen именно на виниле
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая! заказывала маме в подарок, она довольна) качество звука хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Лилиана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Пластинка хорошо упакована. Все цело
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь сами пластинки ок, снаружи все отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2023
Кузьмин Павел

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в целом состоянии
13.09.2021
Кирилл

Достоинства:
Качественное переиздание одного из самых известных релизов великих QUEEN. Все хиты первого десятилетия группы, в том числе последний на тот момент сингл Flash. Все на уровне, и звук, и полиграфия

Недостатки:
нет

Комментарий:
Оригинально выпущенный 40 лет назад, этот сборник стал мега-бестселлером сразу после выхода. Является самым продаваемым альбомом в Великобритании. Маст хэв для всех поклонников великой группы
06.07.2021
Рустам

Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен. Соджержит все главные хиты кроме Show Must Go On (был выпущен позже).

Комментарий:
Рекомендую все любителям Фредди.


Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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