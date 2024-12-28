Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%4 780 руб. 6 900 руб.
В наличии
Код товара: 402875
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 780 руб. -31%
6 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048414]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rye, We Will Rock You, We Are The Champions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bohemian Rhapsody
|5:54
|A2
|Another One Bites The Dust
|3:36
|A3
|Killer Queen
|2:59
|A4
|Fat Bottomed Girls
|3:21
|B1
|Bicycle Race
|3:02
|B2
|You're My Best Friend
|2:51
|B3
|Don't Stop Me Now
|3:29
|B4
|Save Me
|3:48
|C1
|Crazy Little Thing Called Love
|2:43
|C2
|Somebody To Love
|4:55
|C3
|Now I'm Here
|4:13
|C4
|Good Old-Fashioned Lover Boy
|2:54
|D1
|Play The Game
|3:31
|D2
|Flash
|2:47
|D3
|Seven Seas Of Rhye
|2:48
|D4
|We Will Rock You
|2:01
|D5
|We Are The Champions
|2:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557048414]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Killer Queen, Fat Bottomed Girls, Bicycle Race, You're My Best Friend, Don't Stop Me Now, Save Me, Crazy Little Thing Called Love, Somebody To Love, Now I'm Here, Good Old-Fashioned Lover Boy, Play The Game, Flash, Seven Seas Of Rye, We Will Rock You, We Are The Champions
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Bohemian Rhapsody
|5:54
|A2
|Another One Bites The Dust
|3:36
|A3
|Killer Queen
|2:59
|A4
|Fat Bottomed Girls
|3:21
|B1
|Bicycle Race
|3:02
|B2
|You're My Best Friend
|2:51
|B3
|Don't Stop Me Now
|3:29
|B4
|Save Me
|3:48
|C1
|Crazy Little Thing Called Love
|2:43
|C2
|Somebody To Love
|4:55
|C3
|Now I'm Here
|4:13
|C4
|Good Old-Fashioned Lover Boy
|2:54
|D1
|Play The Game
|3:31
|D2
|Flash
|2:47
|D3
|Seven Seas Of Rhye
|2:48
|D4
|We Will Rock You
|2:01
|D5
|We Are The Champions
|2:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen, Progressive Rock
Достоинства:
Комментарий:
давно хотел купить Queen именно на виниле
Достоинства:
Комментарий:
хорошая! заказывала маме в подарок, она довольна) качество звука хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Пластинка хорошо упакована. Все цело
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь сами пластинки ок, снаружи все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в целом состоянии
Достоинства:
Качественное переиздание одного из самых известных релизов великих QUEEN. Все хиты первого десятилетия группы, в том числе последний на тот момент сингл Flash. Все на уровне, и звук, и полиграфия
Недостатки:
нет
Комментарий:
Оригинально выпущенный 40 лет назад, этот сборник стал мега-бестселлером сразу после выхода. Является самым продаваемым альбомом в Великобритании. Маст хэв для всех поклонников великой группы
Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен. Соджержит все главные хиты кроме Show Must Go On (был выпущен позже).
Комментарий:
Рекомендую все любителям Фредди.
Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Queen - Greatest Hits (0602557048414) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
давно хотел купить Queen именно на виниле
Достоинства:
Комментарий:
хорошая! заказывала маме в подарок, она довольна) качество звука хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок. Пластинка хорошо упакована. Все цело
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, надеюсь сами пластинки ок, снаружи все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в целом состоянии
Достоинства:
Качественное переиздание одного из самых известных релизов великих QUEEN. Все хиты первого десятилетия группы, в том числе последний на тот момент сингл Flash. Все на уровне, и звук, и полиграфия
Недостатки:
нет
Комментарий:
Оригинально выпущенный 40 лет назад, этот сборник стал мега-бестселлером сразу после выхода. Является самым продаваемым альбомом в Великобритании. Маст хэв для всех поклонников великой группы
Достоинства:
Достойное переиздание, деликатный мастеринг, хорошо оформлен. Соджержит все главные хиты кроме Show Must Go On (был выпущен позже).
Комментарий:
Рекомендую все любителям Фредди.