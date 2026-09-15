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Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка

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Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 1
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 2
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 3
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 4
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 5
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 6
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 7
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 8
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
Cowboy Carter
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 1
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 2
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 3
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 4
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 5
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 6
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 7
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 8
  • Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588949319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
Cowboy Carter
Жанр
Кантри
Трек-лист
Ameriican Requiem, Blackbiird (Lennon-McCartney) feat. Brittney Spencer, Reyna Roberts, Tanner Adell, Tiera Kennedy, 16 Carriages, Protector feat. Rumi Carter, My Rose, Smoke Hour ? Willie Nelson feat. Willie Nelson, Texas Hold 'Em, Bodyguard, Dolly P feat. Dolly Parton, Jolene (Dolly Parton), Daughter, Alliigator Tears, Smoke Hour II feat. Willie Nelson, Just For Fun feat. Willie Jones, II Most Wanted feat. Miley Cyrus, Levii's Jeans feat. Post Malone, Desert Eagle, Riiverdance, II Hands II Hea
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка

Встречайте новый «кантри» альбом Бейонсе «Cowboy Carter», который уже вызвал восхищение фанатов, прессы и, по сути, всего музыкального мира. Лимитированное издание на виниле. Хотя "Cowboy Carter" по духу является техасским кантри-альбомом, он наполнен R&B талантом и последовательной оригинальностью, которые стали торговой маркой Бейонсе. Бейонсе ничего не делает без энтузиазма, и «Cowboy Carter», пожалуй, ее самый важный и мощный альбом на сегодняшний день. С первым синглом "Texas Hold 'Em" Бейонсе добилась исторического успеха, став первой чернокожей артисткой, когда-либо достигшей вершины чартов кантри-синглов в США. Песня в стиле кантри-поп была выпущена неожиданно во время Суперкубка и сразу же побила различные рекорды продаж. Всего на "Cowboy Carter" можно найти 27 треков в стиле поп, кантри, R&B и соул. К ним относятся дополнительный сингл "16 Carriages" и кавер-версии "Blackbird" (The Beatles) и знаменитая "Jolene", женский гимн, написанный Долли Партон. Бейонсе уже является самой награждаемой артисткой своего поколения с невероятными 32 премиями «Грэмми». «Ковбой Картер», этот новаторский шедевр, наверняка получит еще больше наград.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588949319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
Cowboy Carter
Жанр
Кантри
Трек-лист
Ameriican Requiem, Blackbiird (Lennon-McCartney) feat. Brittney Spencer, Reyna Roberts, Tanner Adell, Tiera Kennedy, 16 Carriages, Protector feat. Rumi Carter, My Rose, Smoke Hour ? Willie Nelson feat. Willie Nelson, Texas Hold 'Em, Bodyguard, Dolly P feat. Dolly Parton, Jolene (Dolly Parton), Daughter, Alliigator Tears, Smoke Hour II feat. Willie Nelson, Just For Fun feat. Willie Jones, II Most Wanted feat. Miley Cyrus, Levii's Jeans feat. Post Malone, Desert Eagle, Riiverdance, II Hands II Hea
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Встречайте новый «кантри» альбом Бейонсе «Cowboy Carter», который уже вызвал восхищение фанатов, прессы и, по сути, всего музыкального мира. Лимитированное издание на виниле. Хотя "Cowboy Carter" по духу является техасским кантри-альбомом, он наполнен R&B талантом и последовательной оригинальностью, которые стали торговой маркой Бейонсе. Бейонсе ничего не делает без энтузиазма, и «Cowboy Carter», пожалуй, ее самый важный и мощный альбом на сегодняшний день. С первым синглом "Texas Hold 'Em" Бейонсе добилась исторического успеха, став первой чернокожей артисткой, когда-либо достигшей вершины чартов кантри-синглов в США. Песня в стиле кантри-поп была выпущена неожиданно во время Суперкубка и сразу же побила различные рекорды продаж. Всего на "Cowboy Carter" можно найти 27 треков в стиле поп, кантри, R&B и соул. К ним относятся дополнительный сингл "16 Carriages" и кавер-версии "Blackbird" (The Beatles) и знаменитая "Jolene", женский гимн, написанный Долли Партон. Бейонсе уже является самой награждаемой артисткой своего поколения с невероятными 32 премиями «Грэмми». «Ковбой Картер», этот новаторский шедевр, наверняка получит еще больше наград.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Beyonce - Cowboy Carter (0196588949319) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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