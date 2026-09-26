Queen - Sheer Heart Attack (0602547202680) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sheer Heart Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402885
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sheer Heart Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Brighton Rock, Killer Queen, Tenement Funster, Flick Of The Wrist, Lily Of The Valley, Now I'm Here, In The Lap Of The Gods, Stone Cold Crazy, Dear Friends, Misfire, Bring Back That Leroy Brown, She Makes Me (Stormtrooper In Stilettoes), In The Lap Of The Gods...Revisited
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen - Sheer Heart Attack (0602547202680) виниловая пластинка
Track List
Queen
|Keep Yourself Alive
|Doing All Right
|Great King Rat
|My Fairy King
|Liar
|The Night Comes Down
|Modern Times Rock'n'Roll
|Son And Daughter
|Jesus
|Seven Seas Of Rhye...
Queen II
|Procession
|Father To Son
|White Queen (As It Began)
|Some Day One Day
|The Loser In The End
|Ogre Battle
|The Fairy Feller's Master Stroke
|Nevermore
|The March Of The Black Queen
|Funny How Love Is
|Seven Seas Of Rhye
Sheer Heart Attack
|Brighton Rock
|Killer Queen
|Tenement Funster
|Flick Of The Wrist
|Lily Of The Valley
|Now I'm Here
|In The Lap Of The Gods
|Stone Cold Crazy
|Dear Friends
|Misfire
|Bring Back That Leroy Brown
|She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos)
|In The Lap Of The Gods...Revisited
A Night At The Opera
|Death On Two Legs (Dedicated To...
|Lazing On A Sunday Afternoon
|I'm In Love With My Car
|You're My Best Friend
|'39
|Sweet Lady
|Seaside Rendezvous
|The Prophet's Song
|Love Of My Life
|Good Company
|Bohemian Rhapsody
|God Save The Queen
A Day At The Races
|Tie Your Mother Down
|You Take My Breath Away
|Long Away
|The Millionaire Waltz
|You And I
|Somebody To Love
|White Man
|Good Old-Fashioned Lover Boy
|Drowse
|Teo Torriatte (Let Us Cling Together)
News Of The World
|We Will Rock You
|We Are The Champions
|Sheer Heart Attack
|All Dead, All Dead
|Spread Your Wings
|Fight From The Inside
|Get Down Make Love
|Sleeping On The Sidewalk
|Who Needs You
|It's Late
|My Melancholy Blues
Jazz
|Mustapha
|Fat Bottomed Girls
|Jealousy
|Bicycle Race
|If You Can't Beat Them
|Let Me Entertain You
|Dead On Time
|In Only Seven Days
|Dreamers Ball
|Fun It
|Leaving Home Ain't Easy
|Don't Stop Me Now
|More Of That Jazz
The Game
|Play The Game
|Dragon Attack
|Another One Bites The Dust
|Need Your Loving Tonight
|Crazy Little Thing Called Love
|Rock It (Prime Jive)
|Don't Try Suicide
|Sail Away Sweet Sister
|Coming Soon
|Save Me
Flash Gordon
|Flash's Theme
|In The Space Capsule (The Love Theme)
|Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless)
|The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale)
|Football Fight
|In The Death Cell (Love Theme Reprise)
|Execution Of Flash
|The Kiss (Aura Resurrects Flash)
|Arboria (Planet Of The Tree Men)
|Escape From The Swamp
|Flash To The Rescue
|Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men)
|Battle Theme
|The Wedding March
|Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching)
|Crash Dive On Mingo City
|Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)
|The Hero
Hot Space
|Staying Power
|Dancer
|Back Chat
|Body Language
|Action This Day
|Put Out The Fire
|Life Is Real (Song For Lennon)
|Calling All Girls
|Las Palabras De Amor (The Words Of Love)
|Cool Cat
|Under Pressure
The Works
|Radio Ga Ga
|Tear It Up
|It's A Hard Life
|Man On The Prowl
|Machines (Or 'Back To Humans')
|I Want To Break Free
|Keep Passing The Open Windows
|Hammer To Fall
|Is This The World We Created...?
A Kind Of Magic
|One Vision
|A Kind Of Magic
|One Year Of Love
|Pain Is So Close To Pleasure
|Friends Will Be Friends
|Who Wants To Live Forever
|Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
|Don't Lose Your Head
|Princes Of The Universe
The Miracle
|Party
|Khashoggi's Ship
|The Miracle
|I Want It All
|The Invisible Man
|Breakthru
|Rain Must Fall
|Scandal
|My Baby Does Me
|Was It All Worth It
Innuendo
|Innuendo
|I'm Going Slightly Mad
|Headlong
|These Are The Days Of Our Lives
|Don't Try So Hard
|Ride The Wild Wind
|All God's People
|I Can't Live With You
|Delilah
|The Hitman
|Bijou
|The Show Must Go On
Made In Heaven
|It's A Beautiful Day
|Made In Heaven
|Let Me Live
|Mother Love
|My Life Has Been Saved
|I Was Born To Love You
|Heaven For Everyone
|Too Much Love Will Kill You
|You Don't Fool Me
|A Winter's Tale
|It's A Beautiful Day (Reprise)
|"13"
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Теги товара: Queen
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547202680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
Sheer Heart Attack
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Brighton Rock, Killer Queen, Tenement Funster, Flick Of The Wrist, Lily Of The Valley, Now I'm Here, In The Lap Of The Gods, Stone Cold Crazy, Dear Friends, Misfire, Bring Back That Leroy Brown, She Makes Me (Stormtrooper In Stilettoes), In The Lap Of The Gods...Revisited
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
Queen
|Keep Yourself Alive
|Doing All Right
|Great King Rat
|My Fairy King
|Liar
|The Night Comes Down
|Modern Times Rock'n'Roll
|Son And Daughter
|Jesus
|Seven Seas Of Rhye...
Queen II
|Procession
|Father To Son
|White Queen (As It Began)
|Some Day One Day
|The Loser In The End
|Ogre Battle
|The Fairy Feller's Master Stroke
|Nevermore
|The March Of The Black Queen
|Funny How Love Is
|Seven Seas Of Rhye
Sheer Heart Attack
|Brighton Rock
|Killer Queen
|Tenement Funster
|Flick Of The Wrist
|Lily Of The Valley
|Now I'm Here
|In The Lap Of The Gods
|Stone Cold Crazy
|Dear Friends
|Misfire
|Bring Back That Leroy Brown
|She Makes Me (Stormtrooper In Stilettos)
|In The Lap Of The Gods...Revisited
A Night At The Opera
|Death On Two Legs (Dedicated To...
|Lazing On A Sunday Afternoon
|I'm In Love With My Car
|You're My Best Friend
|'39
|Sweet Lady
|Seaside Rendezvous
|The Prophet's Song
|Love Of My Life
|Good Company
|Bohemian Rhapsody
|God Save The Queen
A Day At The Races
|Tie Your Mother Down
|You Take My Breath Away
|Long Away
|The Millionaire Waltz
|You And I
|Somebody To Love
|White Man
|Good Old-Fashioned Lover Boy
|Drowse
|Teo Torriatte (Let Us Cling Together)
News Of The World
|We Will Rock You
|We Are The Champions
|Sheer Heart Attack
|All Dead, All Dead
|Spread Your Wings
|Fight From The Inside
|Get Down Make Love
|Sleeping On The Sidewalk
|Who Needs You
|It's Late
|My Melancholy Blues
Jazz
|Mustapha
|Fat Bottomed Girls
|Jealousy
|Bicycle Race
|If You Can't Beat Them
|Let Me Entertain You
|Dead On Time
|In Only Seven Days
|Dreamers Ball
|Fun It
|Leaving Home Ain't Easy
|Don't Stop Me Now
|More Of That Jazz
The Game
|Play The Game
|Dragon Attack
|Another One Bites The Dust
|Need Your Loving Tonight
|Crazy Little Thing Called Love
|Rock It (Prime Jive)
|Don't Try Suicide
|Sail Away Sweet Sister
|Coming Soon
|Save Me
Flash Gordon
|Flash's Theme
|In The Space Capsule (The Love Theme)
|Ming's Theme (In The Court Of Ming The Merciless)
|The Ring (Hypnotic Seduction Of Dale)
|Football Fight
|In The Death Cell (Love Theme Reprise)
|Execution Of Flash
|The Kiss (Aura Resurrects Flash)
|Arboria (Planet Of The Tree Men)
|Escape From The Swamp
|Flash To The Rescue
|Vultan's Theme (Attack Of The Hawk Men)
|Battle Theme
|The Wedding March
|Marriage Of Dale And Ming (And Flash Approaching)
|Crash Dive On Mingo City
|Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)
|The Hero
Hot Space
|Staying Power
|Dancer
|Back Chat
|Body Language
|Action This Day
|Put Out The Fire
|Life Is Real (Song For Lennon)
|Calling All Girls
|Las Palabras De Amor (The Words Of Love)
|Cool Cat
|Under Pressure
The Works
|Radio Ga Ga
|Tear It Up
|It's A Hard Life
|Man On The Prowl
|Machines (Or 'Back To Humans')
|I Want To Break Free
|Keep Passing The Open Windows
|Hammer To Fall
|Is This The World We Created...?
A Kind Of Magic
|One Vision
|A Kind Of Magic
|One Year Of Love
|Pain Is So Close To Pleasure
|Friends Will Be Friends
|Who Wants To Live Forever
|Gimme The Prize (Kurgan's Theme)
|Don't Lose Your Head
|Princes Of The Universe
The Miracle
|Party
|Khashoggi's Ship
|The Miracle
|I Want It All
|The Invisible Man
|Breakthru
|Rain Must Fall
|Scandal
|My Baby Does Me
|Was It All Worth It
Innuendo
|Innuendo
|I'm Going Slightly Mad
|Headlong
|These Are The Days Of Our Lives
|Don't Try So Hard
|Ride The Wild Wind
|All God's People
|I Can't Live With You
|Delilah
|The Hitman
|Bijou
|The Show Must Go On
Made In Heaven
|It's A Beautiful Day
|Made In Heaven
|Let Me Live
|Mother Love
|My Life Has Been Saved
|I Was Born To Love You
|Heaven For Everyone
|Too Much Love Will Kill You
|You Don't Fool Me
|A Winter's Tale
|It's A Beautiful Day (Reprise)
|"13"
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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