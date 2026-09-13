Описание товара Ariana Grande - Positions (coloured) (0602435450902) виниловая пластинка

Positions - переиздание студийного альбома 2020 года исполнительницы Арианы Гранде. Альбом дебютировал на первом месте в хит-парадах США, Великобритании, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии. Все 14 треков вошли в американский хит-парад Billboard Hot 100, два из которых в десятку лучших top-10, включая лид-сингл Positions, который стал пятым чарттоппером Гранде. Релиз представлен на цветном виниле. Ариана Гранде-Бутера - американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу Виктория-победительница. В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом Yours Truly, дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня The Way с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками. Следующий альбом Арианы Гранде, My Everything (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам Problem, Break Free, Bang Bang и Love Me Harder. C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный The Honeymoon Tour. В 2016 году Ариана выпустила альбом Dangerous Woman (2016, 2-е место в США), клип на сингл Side To Side с данного альбома имеет более миллиарда просмотров на YouTube. В следующем году певица отправилась в мировое турне Dangerous Woman Tour. Следующий альбом - Sweetener - вышел в 2018 году и занял 1-е место в США. Альбом был признан Американской академией звукозаписи лучшим поп-альбомом 2018 года. Через несколько месяцев после релиза альбома Sweetener, Ариана Гранде выпустила альбом Thank U, Next (2019), который так же занял первую строчку американского чарта Billboard 200.