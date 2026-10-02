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Queen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Queen, Queen (0602547202642)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Queen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Queen
filter_none Товар входит в коллекцию Queen

Коллекция Queen


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка

Track List

A1. Keep Yourself Alive
A2. Doing All Right
A3. Great King Rat
A4. My Fairy King
B1. Liar
B2. The Night Comes Down
B3. Modern Times Rock 'N' Roll
B4. Son And Daughter
B5. Jesus
B6. Seven Seas Of Rhye...
Переиздание альбома 1973 года.

Отзывы о товаре Queen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1. Keep Yourself Alive
A2. Doing All Right
A3. Great King Rat
A4. My Fairy King
B1. Liar
B2. The Night Comes Down
B3. Modern Times Rock 'N' Roll
B4. Son And Daughter
B5. Jesus
B6. Seven Seas Of Rhye...
Переиздание альбома 1973 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - Queen (0602547202642) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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