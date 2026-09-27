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Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка

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Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - фото 1
Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - фото 2
Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symbol Of Eternity
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - фото 1
  • Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - фото 2
  • Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123663723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symbol Of Eternity
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Siege Of Akkon, Battle Cry, Hell Is My Purgatory, King Of The Kings, Symbol Of Eternity, Saladin, Nights Of Jerusalem, Heart Of A Warrior, Grace Of God, Sky Of Swords, Holy Warfare, The Last Crusade
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка

Tracklist

  1. The Siege Of Akkon
  2. Battle Cry
  3. Hell Is My Purgatory
  4. King Of The Kings
  5. Symbol Of Eternity
  6. Saladin
  7. Nights Of Jerusalem
  8. Heart Of A Warrior
  9. Grace Of God
  10. Sky Of Swords
  11. Holy Warfare
  12. The Last Crusade

Отзывы о товаре Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123663723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symbol Of Eternity
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Siege Of Akkon, Battle Cry, Hell Is My Purgatory, King Of The Kings, Symbol Of Eternity, Saladin, Nights Of Jerusalem, Heart Of A Warrior, Grace Of God, Sky Of Swords, Holy Warfare, The Last Crusade
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание

Tracklist

  1. The Siege Of Akkon
  2. Battle Cry
  3. Hell Is My Purgatory
  4. King Of The Kings
  5. Symbol Of Eternity
  6. Saladin
  7. Nights Of Jerusalem
  8. Heart Of A Warrior
  9. Grace Of God
  10. Sky Of Swords
  11. Holy Warfare
  12. The Last Crusade
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Отзывы


Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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