Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symbol Of Eternity
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 750426
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123663723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symbol Of Eternity
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Siege Of Akkon, Battle Cry, Hell Is My Purgatory, King Of The Kings, Symbol Of Eternity, Saladin, Nights Of Jerusalem, Heart Of A Warrior, Grace Of God, Sky Of Swords, Holy Warfare, The Last Crusade
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка
Tracklist
- The Siege Of Akkon
- Battle Cry
- Hell Is My Purgatory
- King Of The Kings
- Symbol Of Eternity
- Saladin
- Nights Of Jerusalem
- Heart Of A Warrior
- Grace Of God
- Sky Of Swords
- Holy Warfare
- The Last Crusade
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Бренд
Rock Of Angels Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123663723]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Symbol Of Eternity
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Siege Of Akkon, Battle Cry, Hell Is My Purgatory, King Of The Kings, Symbol Of Eternity, Saladin, Nights Of Jerusalem, Heart Of A Warrior, Grace Of God, Sky Of Swords, Holy Warfare, The Last Crusade
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Tracklist
- The Siege Of Akkon
- Battle Cry
- Hell Is My Purgatory
- King Of The Kings
- Symbol Of Eternity
- Saladin
- Nights Of Jerusalem
- Heart Of A Warrior
- Grace Of God
- Sky Of Swords
- Holy Warfare
- The Last Crusade
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Grave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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