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Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка

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Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 1
Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 2
Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 3
Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 1
  • Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 2
  • Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 3
  • Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759186113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rise,
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка

Six - шестой студийный альбом американской хард-рок группы Extreme, выпущенный 9 июня 2023 года. Это их первый студийный альбом со времен Saudades de Rock, выпущенного в 2008 году. Издание на красном виниле.. Extreme - американская рок-группа, образованная в Бостоне, штат Массачусетс, в 1985 году и достигшая пика своей популярности в конце 1980-х и начале 1990-х годов. С момента своего образования группа выпустила шесть студийных альбомов, два EP (в Японии) и два альбома-компиляции. Группа была одной из самых успешных рок-команд начала 1990-х годов, продав более 10 миллионов альбомов по всему миру. Наибольшего успеха Extreme добились с альбомом 1990 года Pornograffitti, который занял 10-е место в Billboard 200 и был сертифицирован как золотой в мае 1991 года и дважды платиновый в октябре 1992 года. В альбом вошел акустический балладный сингл More Than Words, который достиг первого места в Billboard Hot 100 в США.

Отзывы о товаре Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759186113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rise,
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Six - шестой студийный альбом американской хард-рок группы Extreme, выпущенный 9 июня 2023 года. Это их первый студийный альбом со времен Saudades de Rock, выпущенного в 2008 году. Издание на красном виниле.. Extreme - американская рок-группа, образованная в Бостоне, штат Массачусетс, в 1985 году и достигшая пика своей популярности в конце 1980-х и начале 1990-х годов. С момента своего образования группа выпустила шесть студийных альбомов, два EP (в Японии) и два альбома-компиляции. Группа была одной из самых успешных рок-команд начала 1990-х годов, продав более 10 миллионов альбомов по всему миру. Наибольшего успеха Extreme добились с альбомом 1990 года Pornograffitti, который занял 10-е место в Billboard 200 и был сертифицирован как золотой в мае 1991 года и дважды платиновый в октябре 1992 года. В альбом вошел акустический балладный сингл More Than Words, который достиг первого места в Billboard Hot 100 в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Extreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка - по цене 5440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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