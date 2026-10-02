Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
FREE AT LAST (EXTENDED EDITION 2-LP)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 387820
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577986321]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
FREE AT LAST (EXTENDED EDITION 2-LP)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rat Now
|10:18
|A2
|Balladina
|5:04
|A3
|1-3-234
|4:00
|B1
|Rock My Soul
|11:23
|B2
|Willow Weep For Me
|7:33
|B3
|Boo
|3:24
|C1
|1-3-234 (Var.)
|5:25
|C2
|Balladina (Var.)
|9:05
|D1
|Boo (Var.)
|3:33
|D2
|Willow Weep For Me (Long Version)
|9:42
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577986321]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
FREE AT LAST (EXTENDED EDITION 2-LP)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Rat Now
|10:18
|A2
|Balladina
|5:04
|A3
|1-3-234
|4:00
|B1
|Rock My Soul
|11:23
|B2
|Willow Weep For Me
|7:33
|B3
|Boo
|3:24
|C1
|1-3-234 (Var.)
|5:25
|C2
|Balladina (Var.)
|9:05
|D1
|Boo (Var.)
|3:33
|D2
|Willow Weep For Me (Long Version)
|9:42
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Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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