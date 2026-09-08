Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
ON AN ISLAND
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
В наличии
Код товара: 138445
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5 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0094635569513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
ON AN ISLAND
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Castellorizon, On An island, The Blue, Take A Breath, Red Sky At Night, This Heaven, Then I Close My Eyes, Smile, A Pocketful Of Stones, Where We Start
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Castellorizon
|A2
|On An island
|A3
|The Blue
|A4
|Take A Breath
|A5
|Red Sky At Night
|B1
|This Heaven
|B2
|Then I Close My Eyes
|B3
|Smile
|B4
|A Pocketful Of Stones
|B5
|Where We Start
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0094635569513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
ON AN ISLAND
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Castellorizon, On An island, The Blue, Take A Breath, Red Sky At Night, This Heaven, Then I Close My Eyes, Smile, A Pocketful Of Stones, Where We Start
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Castellorizon
|A2
|On An island
|A3
|The Blue
|A4
|Take A Breath
|A5
|Red Sky At Night
|B1
|This Heaven
|B2
|Then I Close My Eyes
|B3
|Smile
|B4
|A Pocketful Of Stones
|B5
|Where We Start
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Купить Gilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка - по цене 5200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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