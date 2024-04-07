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Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - фото 2
Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
PARADISE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - фото 2
  • Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Del Rey, Lana
filter_none Товар входит в коллекцию Del Rey, Lana

Коллекция Del Rey, Lana


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537181223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
PARADISE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ride, American, Cola, Body Electric, Blue Velvet, Gods And Monsters, Yayo, Bel Air
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ride, American, Cola, Body Electric, Blue Velvet, Gods And Monsters, Yayo, Bel Air



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Бодди И.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое ,не повредилось,отличный продавец,буду еще заказывать у него



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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537181223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
PARADISE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ride, American, Cola, Body Electric, Blue Velvet, Gods And Monsters, Yayo, Bel Air
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ride, American, Cola, Body Electric, Blue Velvet, Gods And Monsters, Yayo, Bel Air


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Бодди И.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое ,не повредилось,отличный продавец,буду еще заказывать у него


Lana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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