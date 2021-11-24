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Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка

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Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Honeymoon
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Del Rey, Lana
filter_none Товар входит в коллекцию Del Rey, Lana

Коллекция Del Rey, Lana


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547507686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Honeymoon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Honeymoon, Music To Watch Boys To, Terrence Loves You, God Knows I Tried, The Beach, Freak, Art Deco, Burnt Norton (Interlude), Religion, Salvatore, The Blackest Day, 24, Swan Song, Misunderstood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка

Новый студийный релиз самой таинственной поп-дивы на двойном цветном виниле. Строго лимитированное издание!. Нынешняя Лана Дель Рей – это полноценный арт-проект, созданный в процессе кропотливой авторской работы. Творческие поиски Ланы привели к образованию нового стиля в музыке, который оказал влияние не только на массовую культуру, но и на рок и андеграунд. Lana Del Rey – это целый комплекс аудио-визуальных объектов, которые альбом от альбома приобретают новую форму и неповторимое содержание, оставаясь индивидуальным воплощением певицы. Слухи о Honeymoon распространились еще в январе, однако первый одноименный сингл увидел свет только в середине июля. Honeymoon – это новая Lana Del Rey, как всегда загадочная и неординарная.

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка

24.11.2021
Рустем

Достоинства:
Хорошее качество записи, двойной винил без царапин, развортеый конверт и внутренние конверты с оформлением. Смотрится красиво.

Недостатки:
Их нет, кто любит Лану



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547507686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Honeymoon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Honeymoon, Music To Watch Boys To, Terrence Loves You, God Knows I Tried, The Beach, Freak, Art Deco, Burnt Norton (Interlude), Religion, Salvatore, The Blackest Day, 24, Swan Song, Misunderstood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Новый студийный релиз самой таинственной поп-дивы на двойном цветном виниле. Строго лимитированное издание!. Нынешняя Лана Дель Рей – это полноценный арт-проект, созданный в процессе кропотливой авторской работы. Творческие поиски Ланы привели к образованию нового стиля в музыке, который оказал влияние не только на массовую культуру, но и на рок и андеграунд. Lana Del Rey – это целый комплекс аудио-визуальных объектов, которые альбом от альбома приобретают новую форму и неповторимое содержание, оставаясь индивидуальным воплощением певицы. Слухи о Honeymoon распространились еще в январе, однако первый одноименный сингл увидел свет только в середине июля. Honeymoon – это новая Lana Del Rey, как всегда загадочная и неординарная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.11.2021
Рустем

Достоинства:
Хорошее качество записи, двойной винил без царапин, развортеый конверт и внутренние конверты с оформлением. Смотрится красиво.

Недостатки:
Их нет, кто любит Лану


Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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