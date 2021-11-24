Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Honeymoon
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 401923
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6 520 руб.
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Коллекция Del Rey, Lana
Коллекция Del Rey, Lana
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитLana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547507686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Honeymoon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Honeymoon, Music To Watch Boys To, Terrence Loves You, God Knows I Tried, The Beach, Freak, Art Deco, Burnt Norton (Interlude), Religion, Salvatore, The Blackest Day, 24, Swan Song, Misunderstood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
Новый студийный релиз самой таинственной поп-дивы на двойном цветном виниле. Строго лимитированное издание!. Нынешняя Лана Дель Рей – это полноценный арт-проект, созданный в процессе кропотливой авторской работы. Творческие поиски Ланы привели к образованию нового стиля в музыке, который оказал влияние не только на массовую культуру, но и на рок и андеграунд. Lana Del Rey – это целый комплекс аудио-визуальных объектов, которые альбом от альбома приобретают новую форму и неповторимое содержание, оставаясь индивидуальным воплощением певицы. Слухи о Honeymoon распространились еще в январе, однако первый одноименный сингл увидел свет только в середине июля. Honeymoon – это новая Lana Del Rey, как всегда загадочная и неординарная.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547507686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Honeymoon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Honeymoon, Music To Watch Boys To, Terrence Loves You, God Knows I Tried, The Beach, Freak, Art Deco, Burnt Norton (Interlude), Religion, Salvatore, The Blackest Day, 24, Swan Song, Misunderstood
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Новый студийный релиз самой таинственной поп-дивы на двойном цветном виниле. Строго лимитированное издание!. Нынешняя Лана Дель Рей – это полноценный арт-проект, созданный в процессе кропотливой авторской работы. Творческие поиски Ланы привели к образованию нового стиля в музыке, который оказал влияние не только на массовую культуру, но и на рок и андеграунд. Lana Del Rey – это целый комплекс аудио-визуальных объектов, которые альбом от альбома приобретают новую форму и неповторимое содержание, оставаясь индивидуальным воплощением певицы. Слухи о Honeymoon распространились еще в январе, однако первый одноименный сингл увидел свет только в середине июля. Honeymoon – это новая Lana Del Rey, как всегда загадочная и неординарная.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошее качество записи, двойной винил без царапин, развортеый конверт и внутренние конверты с оформлением. Смотрится красиво.
Недостатки:
Их нет, кто любит Лану
Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее качество записи, двойной винил без царапин, развортеый конверт и внутренние конверты с оформлением. Смотрится красиво.
Недостатки:
Их нет, кто любит Лану