Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
The Purple Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 665520
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
The Purple Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Lay Down, Stay Down, Love Child, Holy Man, The Gypsy, Lady Double Dealer, Might Just Take Your Life, Coming home, Stormbringer, Sail Away (Interpolating "Elegy For Jon"), You Keep On Moving, Lady Luck, Mistreated, You Fool No One (Interpolating "Itchy Fingers" Dedicated to Jeff Beck, Soldier Of Fortune
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка
Новое специальное издание альбома Whitesnake "The Purple Album" 2015 года. Лимитированная версия альбома на золотистом виниле. В этом году Ковердейл отмечает 50-летие своего дебюта в Deep Purple специальной версией "The Purple Album" - альбома Whitesnake, посвященного трем годам его работы в Deep Purple. В это ремикшированное, ремастированное и расширенное издание альбома 2015 года вошли ранее не издававшиеся записи, в том числе демо, которое обеспечило Ковердейлу место в Deep Purple. К Ребу Бичу на гитаре и Майклу Девину на бас-гитаре присоединился Джоэл Хоэкстра, а барабанщик Томми Олдридж впервые участвует в записи студийного альбома Whitesnake со времен альбома Slip Of The Tongue 1989 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитIndochine - La Republique Des Meteors (0889853248315) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитManic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитWhitesnake - Into The Light (0603497824496) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитMetronomy - Greatest Hits (coloured) (5056556146056) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитVan Halen - 5150 (coloured) (0081227806064) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитAli Farka Toure - Savane (coloured) (4099964218664) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитOliver Nelson - Blues & The Abstract Truth (0602435669144) вини...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитBen Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитThe Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитElton John - The Big Picture (0602557383201) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитLenny Kravitz - Mama Said (0602567581918) виниловая пластинка
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497830329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
The Purple Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Burn, Lay Down, Stay Down, Love Child, Holy Man, The Gypsy, Lady Double Dealer, Might Just Take Your Life, Coming home, Stormbringer, Sail Away (Interpolating "Elegy For Jon"), You Keep On Moving, Lady Luck, Mistreated, You Fool No One (Interpolating "Itchy Fingers" Dedicated to Jeff Beck, Soldier Of Fortune
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новое специальное издание альбома Whitesnake "The Purple Album" 2015 года. Лимитированная версия альбома на золотистом виниле. В этом году Ковердейл отмечает 50-летие своего дебюта в Deep Purple специальной версией "The Purple Album" - альбома Whitesnake, посвященного трем годам его работы в Deep Purple. В это ремикшированное, ремастированное и расширенное издание альбома 2015 года вошли ранее не издававшиеся записи, в том числе демо, которое обеспечило Ковердейлу место в Deep Purple. К Ребу Бичу на гитаре и Майклу Девину на бас-гитаре присоединился Джоэл Хоэкстра, а барабанщик Томми Олдридж впервые участвует в записи студийного альбома Whitesnake со времен альбома Slip Of The Tongue 1989 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка - стоимость товара 6390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Whitesnake - The Purple Album (coloured) (0603497830329) виниловая пластинка