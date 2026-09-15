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Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка

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Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 1
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 2
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 3
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 4
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 5
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 6
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
See You At The Fair
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 2
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 3
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 4
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 5
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 6
  • Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
See You At The Fair
Жанр
Swing
Трек-лист
See You At The Fair, Over The Rainbow, Our Love Is Here To Stay, In A Mellow Tone, Lullaby Of Jazzland, Stardust, Fall Of Love, While We're Dancing, Someone To Watch Over Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: See You At The Fair, Over The Rainbow, Our Love Is Here To Stay, In A Mellow Tone, Lullaby Of Jazzland, Stardust, Fall Of Love, While We're Dancing, Someone To Watch Over Me

Отзывы о товаре Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
See You At The Fair
Жанр
Swing
Трек-лист
See You At The Fair, Over The Rainbow, Our Love Is Here To Stay, In A Mellow Tone, Lullaby Of Jazzland, Stardust, Fall Of Love, While We're Dancing, Someone To Watch Over Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: See You At The Fair, Over The Rainbow, Our Love Is Here To Stay, In A Mellow Tone, Lullaby Of Jazzland, Stardust, Fall Of Love, While We're Dancing, Someone To Watch Over Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Webster - See You At The Fair (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627350) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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