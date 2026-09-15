Duke Ellington; Johnny Hodges - Back To Back (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124491) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667205
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duke Ellington; Johnny Hodges - Back To Back (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124491) виниловая пластинка
Классика блюза, выбранная для этой программы, обеспечивает нейтральную основу, на которой игра Эллингтона может выйти на передний план, а неудержимая чувственность Ходжа получает полную свободу действий. Это одна из лучших пластинок Эллингтона для небольших групп — идеально интегрированный набор музыки, который действительно заставляет блюз звучать ярче. Их сопровождают Гарри «Свитс» Эдисон, Лес Спанн, Эл Холл, Сэм Джонс и Джо Джонс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Классика блюза, выбранная для этой программы, обеспечивает нейтральную основу, на которой игра Эллингтона может выйти на передний план, а неудержимая чувственность Ходжа получает полную свободу действий. Это одна из лучших пластинок Эллингтона для небольших групп — идеально интегрированный набор музыки, который действительно заставляет блюз звучать ярче. Их сопровождают Гарри «Свитс» Эдисон, Лес Спанн, Эл Холл, Сэм Джонс и Джо Джонс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Duke Ellington; Johnny Hodges - Back To Back (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465124491) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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