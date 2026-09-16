Top.Mail.Ru
Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 1
Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 2
Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 3
Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
Melana Chasmata
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 1
  • Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 2
  • Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 3
  • Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707742
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media Records
Barcode
[0198028769419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
Melana Chasmata
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tree Of Suffocating Souls, Boleskine House, Altar Of Deceit, Breathing, Aurorae, Demon Pact, In The Sleep Of Death, Black Snow, Waiting
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка

Melana Chasmata — второй альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2014 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Melana Chasmata был встречен всеобщим признанием как критиков, так и поклонников группы. Альбом занял второе место в списке 20 лучших металлических альбомов 2014 года по версии журнала Rolling Stone.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media Records
Barcode
[0198028769419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Triptykon
Альбом (сингл)
Melana Chasmata
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tree Of Suffocating Souls, Boleskine House, Altar Of Deceit, Breathing, Aurorae, Demon Pact, In The Sleep Of Death, Black Snow, Waiting
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Melana Chasmata — второй альбом швейцарской экстремальной метал-группы Triptykon, выпущенный первоначально в 2014 году.. Лимитированное издание на цветном 180 г виниле с постером.. Долгожданные виниловые переиздания первых двух альбомов Triptykon, группы во главе с вокалистом/гитаристом Томом Гэбриелем Фишером (Celtic Frost / Hellhammer / Triumph Of Death). Eparistera Daimones (2010) и Melana Chasmata (2014) группы Triptykon оказались определяющими жанр, современными вехами и как никогда актуальны для экстремального металлического движения. Melana Chasmata был встречен всеобщим признанием как критиков, так и поклонников группы. Альбом занял второе место в списке 20 лучших металлических альбомов 2014 года по версии журнала Rolling Stone.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Triptykon - Melana Chasmata (coloured) (0198028769419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...